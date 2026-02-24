Il giudice Luigi Riganti ha riconosciuto Adriatici colpevole di omicidio volontario. La condanna a 12 anni di carcere supera la richiesta della Procura, che aveva sollecitato una pena di 11 anni e 4 mesi, mentre la difesa aveva chiesto l’assoluzione dall’accusa più grave. Adriatici, avvocato ed ex poliziotto, all’epoca dei fatti ricopriva l’incarico di assessore alla Sicurezza a Voghera.

L’omicidio in piazza Meardi

La vicenda risale alla sera del 20 luglio 2021, quando Younes El Boussettaoui, 39 anni, di origine marocchina, venne colpito da un proiettile esploso dalla pistola dell’ex assessore. Il fatto avvenne in piazza Meardi, nel centro della cittadina pavese. Secondo la ricostruzione processuale, lo sparo fu esploso al culmine di un confronto tra i due uomini. Le circostanze dell’episodio e la dinamica del colpo sono state al centro del dibattimento, che ha visto contrapporsi l’ipotesi dell’omicidio volontario sostenuta dall’accusa e la linea difensiva che puntava all’esclusione dell’intenzionalità. L’uccisione di El Boussettaoui aveva suscitato un ampio dibattito sul tema della sicurezza urbana, dell’uso delle armi e delle responsabilità di chi riveste incarichi pubblici. La sentenza di primo grado rappresenta ora un punto fermo giudiziario, in attesa delle eventuali decisioni delle parti sull’impugnazione.