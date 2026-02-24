Quando si è recata in ospedale per far visita al marito, ha trovato il letto vuoto e le è stato comunicato che l’uomo era morto il giorno precedente. Il personale sanitario avrebbe riferito di averla contattata telefonicamente, senza però ricevere risposta. Il caso, che risale al 2024 ed è avvenuto a Parma, inizialmente era stato archiviato, ma ora viene riaperto. A darne notizia sono la Gazzetta di Reggio e di Parma. La moglie aveva presentato querela contro l’Azienda ospedaliera universitaria di Parma. Dopo una prima archiviazione da parte della Procura della città emiliana, la legale che la assiste, Raffaella Pellini, ha ottenuto la riapertura delle indagini.