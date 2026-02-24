Offerte Sky
Bambino di 5 mesi morto nel Torinese, aperto un fascicolo per omicidio colposo

Il piccolo era stato ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo essere caduto in casa. La madre aveva dichiarato di essere stata colta da un malore e, per questo, il figlio le era scivolato dalle braccia. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla procura presso il tribunale ordinario di Torino. I magistrati disporranno l'autopsia sul corpo del piccolo per provare a chiarire le cause del decesso

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sul caso del bambino di cinque mesi morto a seguito di una caduta in casa a Pessione, una frazione di Chieri, in provincia di Torino. Il piccolo era stato ricoverato in condizioni molto gravi all'ospedale Regina Margherita di Torino. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla procura presso il tribunale ordinario di Torino. I magistrati disporranno l'autopsia sul corpo della vittima per provare a chiarire le cause del decesso. La madre del piccolo aveva dichiarato ai carabinieri di essere stata colta da un malore e, per questo, il figlio le era scivolato dalle braccia. 

Procura dei minori: "Ai nonni l'altro figlio"

Nel frattempo, la procura dei minori di Torino ha chiesto a scopo precauzionale al tribunale dei minorenni di collocare temporaneamente dai nonni l'altro figlio della coppia, un bambino di quattro anni. Sulla vicenda, gli investigatori al momento non escludono alcuna ipotesi all'origine della morte del piccolo. I genitori intanto hanno espresso il consenso alla donazione degli organi del piccolo, ma sarà la procura di Torino, in base alle esigenze dell'indagine in corso, a valutare se e quando sarà possibile procedere.

