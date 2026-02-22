Valanga in Valle d’Aosta, morto uno scialpinista

L’uomo è stato trovato senza vita a quota 3 mila metri. Il corpo è stato recuperato dal soccorso alpino valdostano. L’allarme era scattato per il mancato rientro
Uno scialpinista è morto travolto da una valanga sulle pendici della Becca di Nana, in Val d'Ayas, in Valle d'Aosta. Il corpo senza vita dell'uomo è stato recuperato dal soccorso alpino Valdostano a quota 3 mila metri. Il medico presente sull’elisoccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso.
Le ricerche e il recupero
L’allarme era scattato in seguito alla segnalazione di mancato rientro dell’escursionista. Durante il sorvolo dell’area, l’elicottero del soccorso alpino valdostano ha individuato il distacco della valanga nella zona dell’escursione. Le operazioni di riconoscimento del corpo sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia.
