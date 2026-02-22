Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente in montagna, escursionista trovato morto nei boschi del Riminese

Cronaca

Il corpo di Fabio Galli, 36 anni, residente a Rimini, è stato individuato in un'area impervia nei pressi di Pennabilli, lungo i sentieri della Valmarecchia, dove si era avventurato nella mattinata di sabato per una camminata

ascolta articolo

E' stato ritrovato senza vita questa mattina l'uomo scomparso dopo essere uscito per un'escursione nei boschi dell'Appennino riminese. Il corpo di Fabio Galli, 36 anni, residente a Rimini, è stato individuato in un'area impervia nei pressi di Pennabilli, lungo i sentieri della Valmarecchia, dove si era avventurato nella mattinata di sabato per una camminata. Secondo quanto ricostruito, l'ultimo contatto con i familiari risale a un messaggio inviato intorno a mezzogiorno. Non vedendolo rientrare, in serata è scattato l'allarme e sono iniziate le ricerche, proseguite per tutta la notte.

I soccorsi

 Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, supportate dal personale Speleo-Alpino-Fluviale proveniente da Rimini, Forli', Modena e Ferrara. A individuare il corpo è stato un elicottero dell'Aeronautica Militare, dotato di termocamera. Le operazioni di recupero, rese particolarmente complesse dalla conformazione del terreno, si sono concluse nella mattinata odierna con l'ausilio dell'elicottero del 118 Ravenna. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza. Dalle prime informazioni, la morte sarebbe riconducibile a una caduta accidentale. Gli accertamenti sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Approfondimento

Sankt Moritz, trovato senza vita 25enne disperso sulle montagne

Cronaca: Ultime notizie

Il Carnevale di Sciacca in scena con i suoi maestosi carri allegorici

Cronaca

Da Trump Toro Seduto a Putin e Netanyahu custodi dell’inferno, tra satira, attualità e cronaca,...

Ascoli, coppia trovata morta in tenda: lei incinta. Disposta autopsia

Cronaca

I corpi di Maria Alejandra Nigrotti, 32 anni, incinta, ed Evandro Maravalli, 29 anni, erano stati...

Incidente in montagna, escursionista trovato morto nei boschi

Cronaca

Il corpo di Fabio Galli, 36 anni, residente a Rimini, è stato individuato in un'area impervia nei...

Sankt Moritz, trovato senza vita 25enne disperso sulle montagne

Cronaca

Lo rende noto la madre e l'avvocato: "Era ex militare, non uno sprovveduto"

Torino, furto carte Pokemon e One Piece per 20mila euro: due denunce

Cronaca

 Un 27enne residente in provincia di Biella e un 44enne della provincia di Torino sono stati...

Cronaca: i più letti