Incidente in montagna, escursionista trovato morto nei boschi

Il corpo di Fabio Galli, 36 anni, residente a Rimini, è stato individuato in un'area impervia nei pressi di Pennabilli, lungo i sentieri della Valmarecchia, dove si era avventurato nella mattinata di sabato per una camminata
E' stato ritrovato senza vita questa mattina l'uomo scomparso dopo essere uscito per un'escursione nei boschi dell'Appennino riminese. Il corpo di Fabio Galli, 36 anni, residente a Rimini, è stato individuato in un'area impervia nei pressi di Pennabilli, lungo i sentieri della Valmarecchia, dove si era avventurato nella mattinata di sabato per una camminata. Secondo quanto ricostruito, l'ultimo contatto con i familiari risale a un messaggio inviato intorno a mezzogiorno. Non vedendolo rientrare, in serata è scattato l'allarme e sono iniziate le ricerche, proseguite per tutta la notte.
I soccorsi
Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, supportate dal personale Speleo-Alpino-Fluviale proveniente da Rimini, Forli', Modena e Ferrara. A individuare il corpo è stato un elicottero dell'Aeronautica Militare, dotato di termocamera. Le operazioni di recupero, rese particolarmente complesse dalla conformazione del terreno, si sono concluse nella mattinata odierna con l'ausilio dell'elicottero del 118 Ravenna. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza. Dalle prime informazioni, la morte sarebbe riconducibile a una caduta accidentale. Gli accertamenti sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.