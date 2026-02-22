Incidente in montagna, escursionista trovato morto nei boschi

Il corpo di Fabio Galli, 36 anni, residente a Rimini, è stato individuato in un'area impervia nei pressi di Pennabilli, lungo i sentieri della Valmarecchia, dove si era avventurato nella mattinata di sabato per una camminata

E' stato ritrovato senza vita questa mattina l'uomo scomparso dopo essere uscito per un'escursione nei boschi dell'Appennino riminese. Il corpo di Fabio Galli, 36 anni, residente a Rimini, è stato individuato in un'area impervia nei pressi di Pennabilli, lungo i sentieri della Valmarecchia, dove si era avventurato nella mattinata di sabato per una camminata. Secondo quanto ricostruito, l'ultimo contatto con i familiari risale a un messaggio inviato intorno a mezzogiorno. Non vedendolo rientrare, in serata è scattato l'allarme e sono iniziate le ricerche, proseguite per tutta la notte.