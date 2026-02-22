Era disperso da cinque giorni e il suo corpo è stato ritrovato oggi senza vita. Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano (Napoli), aveva fatto perdere le sue tracce dopo un'escursione sulle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, e il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo, che lavorava come autista in un hotel, era uscito per una gita a quota 2700 metri quando, secondo quando si è appreso dalle forze di polizia svizzere, è stato sorpreso da una bufera di neve. Da quel momento si erano interrotte le comunicazioni.