Lo rende noto la madre e l'avvocato: "Era ex militare, non uno sprovveduto"
Era disperso da cinque giorni e il suo corpo è stato ritrovato oggi senza vita. Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano (Napoli), aveva fatto perdere le sue tracce dopo un'escursione sulle montagne svizzere di Saint Moritz. A darne notizia sono la mamma, Raffaella Grande, e il suo legale, l'avvocato Sergio Pisani. Il ragazzo, che lavorava come autista in un hotel, era uscito per una gita a quota 2700 metri quando, secondo quando si è appreso dalle forze di polizia svizzere, è stato sorpreso da una bufera di neve. Da quel momento si erano interrotte le comunicazioni.
Le parole dell'avvocato
"Luciano non era uno sprovveduto, - ha detto l'avvocato Pisani - anzi era un ex militare, addestrato proprio per sopravvivere in situazioni estreme. Avevamo una geolocalizzazione precisa ma il mal tempo non ha consentito un recupero che stamattina con il sole è stato velocissimo. Mi chiedo se potevano essere utilizzati mezzi quali droni o altro per trovarlo anche nei giorni precedenti nonostante il mal tempo: vanno verificate anche altre circostanze ma ora è il momento del dolore", ha concluo il legale.