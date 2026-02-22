Venerdì scorso ha aggredito la mamma in casa a Pollenza (Macerata), durante una lite, ferendola gravemente al volto con pugni, e poi è scappato in auto verso la costa. L'ipotesi è che il ragazzo si sia volontariamente gettato in mare oppure sia caduto in acqua. Le ricerche sono andate avanti anche nella notte e i sommozzatori si sono di nuovo immersi con le prime luci del giorno ascolta articolo

Sono riprese questa mattina, nello specchio d'acqua antistante il porto di Civitanova Marche, le ricerche di un ventenne, fuggito di casa dopo aver aggredito la madre e che si è gettato in mare, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell'area. La donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Macerata: è tenuta in coma farmacologico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

©Ansa

Il padre ha dato l'allarme Impegnati i sommozzatori dei vigili del fuoco, i carabinieri e il personale della capitaneria di porto. Le ricerche erano iniziate ieri sera e poi sospese per il buio. Da quanto si è appreso, il giovane avrebbe litigato con la mamma, un'estetista di 53 anni, mentre erano in casa a Pollenza, in provincia di Macerata: l'ha colpita al volto a pugni e poi è fuggito in auto, lasciando il cellulare in casa e dirigendosi a Civitanova Marche, dopo la vettura è stata ritrovata al porto. E' stato il padre, che al momento della lite era all'esterno a fumare, a dare l'allarme dopo aver trovato la moglie sanguinante ed esanime sul pavimento del bagno.

©Ansa

Al porto droni e sommozzatori per trovare ventenne scomparso La donna è ricoverata a Macerata in gravi condizioni, con ferite al volto e in particolare alla mandibola, in stato di sedazione; al momento non verserebbe in pericolo di vita. Da ieri, per cercare il 20enne oltre a carabinieri delle Compagnie di Macerata e Civitanova Marche e Polizia, ci sono i vigili del fuoco, anche con droni e sommozzatori, e la guardia costiera. L'ipotesi degli investigatori è che il ragazzo si sia volontariamente gettato in mare oppure sia caduto in acqua.