Bimba cade da seggiovia a Campo Felice: portata in elisoccorso a Roma

Incidente sulle piste di Campo Felice: una bambina di 7 anni è precipitata dalla seggiovia, cadendo sulla neve sottostante. Secondo le prime informazioni è rimasta sempre cosciente, anche se dopo l'impatto ha lamentato dolori in diverse parti del corpo.

L'intervento dei sanitari

I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente, prestando le prime cure sul posto. La piccola è stata poi trasferita all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e successivamente, per ulteriori accertamenti, è stato disposto il trasporto in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni, stando alle prime valutazioni, non sarebbero gravi: avrebbe riportato un lieve trauma toracico e alcune contusioni. Restano da chiarire con precisione le circostanze dell'accaduto.