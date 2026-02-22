Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Campo Felice, bimba cade da seggiovia: trasferita in elisoccorso a Roma

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La bambina di 7 anni è rimasta sempre cosciente e, secondo le prime valutazioni mediche, avrebbe riportato solo un lieve trauma toracico e alcune contusioni. Le sue condizioni non risultano gravi, mentre sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente

ascolta articolo

Incidente sulle piste di Campo Felice: una bambina di 7 anni è precipitata dalla seggiovia, cadendo sulla neve sottostante. Secondo le prime informazioni è rimasta sempre cosciente, anche se dopo l'impatto ha lamentato dolori in diverse parti del corpo.

L'intervento dei sanitari

I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente, prestando le prime cure sul posto. La piccola è stata poi trasferita all'ospedale San Salvatore dell'Aquila e successivamente, per ulteriori accertamenti, è stato disposto il trasporto in elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni, stando alle prime valutazioni, non sarebbero gravi: avrebbe riportato un lieve trauma toracico e alcune contusioni. Restano da chiarire con precisione le circostanze dell'accaduto.

Potrebbe interessarti

Bambino morto per trapianto di cuore fallito, le tappe della vicenda

Cronaca: Ultime notizie

Due incidenti di Carnevale: una ferita grave, un mezzo in fiamme

Cronaca

Due eventi distinti hanno interrotto sfilate con carri allegorici in Calabria e Campania. Nel...

Saint Moritz, trovato senza vita 25enne disperso sulle montagne

Cronaca

Lo hanno reso noto la madre e l'avvocato: "Era ex militare, non uno sprovveduto". Il 25enne...

Bimba cade da seggiovia a Campo Felice: portata in elisoccorso a Roma

Cronaca

La bambina di 7 anni è rimasta sempre cosciente e, secondo le prime valutazioni mediche, avrebbe...

Valanga in Valle d’Aosta, morto uno scialpinista

Cronaca

L’uomo è stato trovato senza vita a quota 3 mila metri. Il corpo è stato recuperato dal soccorso...

Bambino morto per trapianto di cuore fallito, le tappe della vicenda

Cronaca

Dopo la morte di Domenico, il bambino deceduto a seguito di un trapianto di cuore eseguito con un...

Cronaca: i più letti