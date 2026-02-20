Sea Watch, Piantedosi: "Impugneremo la sentenza"

Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a seguito della decisione del Tribunale di Palermo di sospendere il fermo della ong tedesca disponendo un risarcimento da parte di tre ministeri. "Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole e anche in questo caso faremo così", ha detto

"Impegneremo la sentenza" su Sea Watch 5. Ad annunciarlo è stato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a seguito della decisione del Tribunale di Palermo di sospendere il fermo della ong tedesca disponendo un risarcimento da parte di tre ministeri. Il caso fa riferimento alla nave capitanata da Carola Rackete che, a giugno 2019, forzò il blocco navale di Lampedusa. I giudici di Catania hanno sospeso il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa per un'altra imbarcazione dell'organizzazione, scattato dopo un'operazione di salvataggio di 18 persone (compresi due bambini) lo scorso 25 gennaio. "Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio e quando è stato possibile l'abbiamo impugnato, quindi anche in questo caso faremo così", ha detto Piantedosi.

Piantedosi: "Con questo governo c'è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari"

A margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale della Questura di Roma alla Stazione Termini, Piantedosi ha poi ribadito che "quello che voi chiamate blocco navale è un'ipotesi normativa che adesso farà il suo giro nelle aule parlamentari e quindi è una cosa completamente diversa". E ha aggiunto: "Io segnalo solo che con le politiche di questo governo c'è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari". Il ministro dell'Interno ha poi citato "i numeri che riguardano anche quest'anno il calo degli sbarchi" sottolineando che "il complesso delle iniziative che stiamo mettendo in campo, anche a prescindere dalle iniziative giudiziarie, sta dando ragione alle politiche del governo".