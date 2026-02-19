Migranti, revocato fermo Sea Watch. Ong: 15 morti per ciclone Harry

"Presto torneremo nel Mediterraneo e saremo pronti a supportare le persone in transito", afferma la ong tedesca. La decisione fa riferimento al salvataggio di 18 migranti, lo scorso 25 gennaio, e alla conseguente assegnazione di Catania quale porto sicuro. Nelle stesse ore viene riferito di almeno 15 cadaveri rinvenuti sulle coste di Calabria e Sicilia: si tratterebbe di vittime del ciclone Harry di fine gennaio

Revocato il provvedimento di fermo della Sea-Watch 5. A deciderlo il tribunale di Catania che ha stoppato il fermo di 15 giorni e la relativa multa. "Presto torneremo nel Mediterraneo e saremo pronti a supportare le persone in transito", afferma la ong tedesca. La decisione fa riferimento al salvataggio di 18 migranti, lo scorso 25 gennaio, e alla conseguente assegnazione di Catania quale porto sicuro. Nel barchino in difficoltà soccorso dalla Sea Watch 5 c'erano anche due bambini piccoli. L'intervento spiega la ong, è avvenuto in acque internazionali, nella zona Sar libica, e la sanzione sarebbe stata disposta dalle autorità italiane poiché non avrebbe comunicato alle autorità libiche le posizioni di soccorso, "viste le continue violazioni dei diritti umani".