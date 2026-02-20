Offerte Sky
Milano, rimane bloccato nel caveau di una banca: liberato nella notte

Per liberarlo stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e per farlo sono state impiegate diverse ore. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la vicenda

Un giovane di 24 anni è rimasto a lungo bloccato, da ieri per buona parte della notte, in un caveau della filiale di UniCredit di Viale Certosa, a Milano. Per liberarlo stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, un'operazione per cui sono servite diverse ore. I vigili sono stati chiamati intorno alle 21 e, per aprire il caveau, hanno dovuto forzare una cassaforte in cui si trovavano le chiavi. L'ultima pattuglia è rientrata stamani alle 5.  Sono intervenuti, intorno alla mezzanotte anche gli operatori del 118 che, dopo i primi soccorsi, non hanno portato in ospedale il 24enne (il caveau è dotato di sistemi di areazione). Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la vicenda. 

