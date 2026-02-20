Da Nord a Sud: previsto sole o cielo poco nuvoloso con un clima mite in quasi tutte le regioni. In generale le temperature minime sono in diminuzione, mentre le massime restano stazionarie. Nel settentrione al mattino il tempo sarà stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, locali foschie o banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio previste ampie schiarite su tutti i settori. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie o nubi basse in formazione sulla Pianura Padana. Anche al centro pervisto tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli prevalentemente soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Nel meridione e sulle isole al mattino potranno verificarsi piogge locali tra Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale, mentre sarà soleggiato altrove. Al pomeriggio, invece, tempo più asciutto con sole prevalente ed ancora locali addensamenti tra Calabria e Sicilia. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ma con possibili piogge sulla Sardegna occidentale.

Previsioni meteo per domenica 22 febbraio

Anche domenica il fine settimana prosegue indisturbato tra sole e temperature stabili su tutta la Penisola. Al Nord stabilità su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite al mattino e al pomeriggio. In serata e nottata non sono attese variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare e tempo asciutto. Nella parte centrale della penisola invece, ci saranno sparse e schiarite sulle regioni del Centro nel corso della giornata con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata. Lo stesso vale per il Sud e le isole: cieli sereni o poco nuvoloso. In generale, le temperature restano stabili e sarà registrato un generale rialzo nelle minime e massime.