Il tribunale di Innsbruck ha condannato Thomas Plamberger a cinque mesi di carcere e a una multa di 9.400 euro per la morte della fidanzata Kerstin Gurtner, deceduta durante una scalata sul Grossglockner. La sentenza evidenzia errori nella gestione della salita e scelte imprudenti, pur escludendo un'intenzione di nuocere da parte dell'alpinista

Il 19 gennaio 2025 una scalata sul Grossglockner si è trasformata in tragedia. Kerstin Gurtner, 33 anni, è stata lasciata a circa 46 metri dalla vetta, esposta a temperature rigide e forti raffiche di vento, e ha perso la vita per assideramento. Ora il tribunale di Innsbruck ha condannato il fidanzato e compagno di arrampicata, Thomas Plamberger, a cinque mesi di carcere e a una multa di 9.400 euro per omicidio colposo per "grave colpa". La sentenza sottolinea come l’alpinista abbia compiuto errori nella valutazione delle capacità della partner e nella gestione della salita, pur non avendo agito con volontà omicida.

Ruolo dell’alpinista e responsabilità Secondo la sentenza, Plamberger, 37 anni, aveva esperienza superiore rispetto a Kerstin e ricopriva il ruolo di guida durante la scalata. La giovane, alle prime esperienze su montagne così impegnative, si era affidata completamente al compagno. Il tribunale ha evidenziato che la valutazione delle capacità della donna era stata sottostimata, contribuendo alla tragedia.

L'attrezzatura e la preparazione Durante la salita, Kerstin non è stata protetta con la coperta termica né con il sacco a pelo da bivacco, nonostante fossero presenti nello zaino. Le provviste erano limitate a bevande e snack, e i ramponi utilizzati non erano ideali per la tipologia di arrampicata. Queste condizioni, unite al freddo intenso e al vento in quota, hanno aggravato il rischio.