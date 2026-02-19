Offerte Sky
Collettivi Autonomi: "A Torino cinque arresti e 12 obblighi di firma"

Cronaca
"Fra i tanti reati imputati ci sono i blocchi stradali e ferroviari, indice della volontà sia di colpire una pratica messa in atto da migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, sia del fatto che il movimento di settembre e ottobre ha fatto paura" hanno dichiarato gli autonomi

A Torino sono state notificatI dalla Digos cinque arresti domiciliari e 12 obblighi di firma. Tra le accuse mosse nei loro confronti: blocco stradale e ferroviario. A renderlo noto sono i collettivi vicini al centro sociale Askatasuna, che parlano di "repressione sulle lotte per la Palestina a Torino".

Il comunicato dei Collettivi Autonomi

"Dai cortei oceanici che assediarono Leonardo all'ingresso dentro le Ogr fino al blitz a città metropolitana e La Stampa, la procura di Torino continua a costruire il proprio castello di carte", scrivono. "Fra i tanti reati imputati ci sono i blocchi stradali e ferroviari, indice della volontà sia di colpire una pratica messa in atto da migliaia e migliaia di persone in tutta Italia, sia del fatto che il movimento di settembre e ottobre ha fatto veramente paura", aggiungono gli autonomi. "A Torino da mesi si stanno susseguendo operazioni di polizia quasi settimanali contro le lotte, in un attacco che non accenna a fermarsi, ma anche le lotte non si fermano, saremo già da questo weekend a Livorno per il convegno "per realizzare un sogno comune" organizzato dalla rete InfoAut. Sarà un momento di condivisione e di analisi di come organizzarci insieme all'altezza della fase e del periodo che stiamo attraversando", concludono.

In corso operazioni di polizie parallele

Nel frattempo è in corso dalle prime ore di questa mattina a Torino un'operazione di polizia della questura del capoluogo piemontese. Si tratta di un'attività di polizia giudiziaria in relazione ai fatti violenti accaduti durante alcune manifestazioni a sostegno della Global Sumud Flotilla.

