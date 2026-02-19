La cerimonia di apertura dell'Anno Accademico 2025-2026 ha offerto al Comandante Generale Luongo l'occasione per delineare le priorità dell'Arma tra innovazione, sicurezza e presenza sul territorio. In un contesto globale segnato da minacce ibride, l'Istituzione accelera su digitalizzazione, riorganizzazione e nuove capacità operative

Nella mattinata di oggi 19 febbraio, presso l'Aula Magna della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, si è svolta la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-2026 alla presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, di numerose personalità istituzionali, parlamentari e diplomatiche, Autorità di Governo, Ecclesiastiche e Militari, nonché esponenti delle Magistrature e delle Forze di Polizia. Il Comandante Generale dell'Arma, Salvatore Luongo, ha tracciato una visione ampia e determinata del futuro dell'Istituzione, richiamando il ruolo centrale dei valori, della formazione e dell'innovazione. "La Scuola Ufficiali è una scuola di valori", ha ricordato, sottolineando come cultura professionale ed etica restino il fondamento dei carabinieri.

Un contesto globale complesso

Il quadro geopolitico delineato dal Comandante è quello di un'epoca segnata da minacce ibride, conflitti, tensioni economiche e crisi climatiche che si alimentano a vicenda. A queste si aggiungono rischi emergenti come l'Intelligenza Artificiale, i computer quantistici, lo spionaggio cibernetico e minacce multidominio, che impongono un approccio capace di anticipare tali rischi e non solo di reagire. "Ci troviamo in un'epoca di policrisi", ha affermato, richiamando la necessità di una risposta istituzionale solida e lungimirante.

Nel suo intervento, Luongo, nel ricordare il difficile anno trascorso, ha innanzitutto rivolto un pensiero commosso ai Carabinieri caduti e feriti nell'adempimento del dovere, esprimendo riconoscenza e vicinanza alle loro famiglie. "A loro va il nostro pensiero commosso", si legge nel documento.