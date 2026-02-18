Caivano, tenta di rapire un bambino in un supermercato: arrestato

Offerte Sky
Caivano, tenta di rapire un bambino in un supermercato: 45enne arrestato

Cronaca

L'uomo, visibilmente ubriaco, si è avvicinato alla madre dicendole: “Questo non è tuo figlio, dammelo". Poi ha tentato di prenderlo in braccio. La donna, grazie anche all'intervento di una conoscente che era con lei, è riuscita ad allontanarsi e a trovare rifugio tra le casse

Un uomo ubriaco ha tentato di rapire un bambino di cinque anni che si trovava in compagnia della madre in un supermercato. L'episodio è accaduto a Caivano, in provincia di Napoli, dove l’uomo, un 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti, messo in fuga dai presenti, è stato poi arrestato dai carabinieri che hanno ricostruito l’accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza. Il 45enne dovrà rispondere di tentato sequestro di persona.

Il tentativo di rapimento all'ingresso del supermercato

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la donna stava facendo la spesa nel supermercato, in compagnia di una conoscente e dei loro figli di cinque e otto anni. Mentre uscivano e si trovavano all’altezza della porta scorrevole, il 45enne, che era in compagnia di altre due persone, si è avvicinato a loro visibilmente ubriaco e si è rivolto alla donna con queste parole: “Questo non è tuo figlio, dammelo". La donna inizialmente non ha realizzato cosa stesse accadendo e l’uomo si è avvicinato al bambino, tentando di prenderlo in braccio. È intervenuta anche l’amica della donna che si è frapposta. La madre ha messo il proprio figlio dietro di sé ed è entrata nel supermercato all’altezza delle casse. L’uomo l’ha seguita e anche all’interno del supermercato ha provato ad afferrare il bambino. È intervenuta una cassiera che ha fatto da scudo tra le urla dei protagonisti della vicenda.

L'uomo arrestato dai carabinieri nelle vicinanze

L’uomo quindi è scappato e si è allontanato. Dopo l’arrivo del padre del bimbo, la coppia e il piccolo sono tornati a casa, ancora sotto choc. I carabinieri, nel frattempo hanno, ricostruito l’accaduto grazie alle immagini delle telecamere. I militari hanno trovato il 45enne nei pressi del supermercato e lo hanno arrestato per tentato sequestro di persona. 

Caivano

