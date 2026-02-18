Caivano, tenta di rapire un bambino in un supermercato: arrestato

L'uomo, visibilmente ubriaco, si è avvicinato alla madre dicendole: “Questo non è tuo figlio, dammelo". Poi ha tentato di prenderlo in braccio. La donna, grazie anche all'intervento di una conoscente che era con lei, è riuscita ad allontanarsi e a trovare rifugio tra le casse

Il tentativo di rapimento all'ingresso del supermercato

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la donna stava facendo la spesa nel supermercato, in compagnia di una conoscente e dei loro figli di cinque e otto anni. Mentre uscivano e si trovavano all’altezza della porta scorrevole, il 45enne, che era in compagnia di altre due persone, si è avvicinato a loro visibilmente ubriaco e si è rivolto alla donna con queste parole: “Questo non è tuo figlio, dammelo". La donna inizialmente non ha realizzato cosa stesse accadendo e l’uomo si è avvicinato al bambino, tentando di prenderlo in braccio. È intervenuta anche l’amica della donna che si è frapposta. La madre ha messo il proprio figlio dietro di sé ed è entrata nel supermercato all’altezza delle casse. L’uomo l’ha seguita e anche all’interno del supermercato ha provato ad afferrare il bambino. È intervenuta una cassiera che ha fatto da scudo tra le urla dei protagonisti della vicenda.

L'uomo arrestato dai carabinieri nelle vicinanze

L’uomo quindi è scappato e si è allontanato. Dopo l’arrivo del padre del bimbo, la coppia e il piccolo sono tornati a casa, ancora sotto choc. I carabinieri, nel frattempo hanno, ricostruito l’accaduto grazie alle immagini delle telecamere. I militari hanno trovato il 45enne nei pressi del supermercato e lo hanno arrestato per tentato sequestro di persona.