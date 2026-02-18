Offerte Sky
Rapinatore con la maschera del Joker arrestato a Milano

Cronaca
©Ansa

L'uomo, incensurato di 24 anni, era armato di spranga e coltello. Ha rapinato un 20enne e ha provato a fare lo stesso con un 19enne minacciandolo e picchiandolo

ascolta articolo

Indossava la maschera del Joker, personaggio dei fumetti e iconico nemico di Batman, ed era armato di spranga e coltello. Un 24enne incensurato è stato arrestato a Milano con l'accusa di rapina e tentata rapina. Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, intorno alle 23 di martedì 17 febbraio, il giovane è stato bloccato dopo aver rapinato un 20enne in un giardinetto in via Tabacchi, e aver provato a fare lo stesso con un 19enne che avrebbe minacciato e picchiato.

Dopo la segnalazione, è intervenuta la volante del commissariato Ticinese, che ha identificato nell'area verde il 24enne italiano e le due vittime. La prima, un ventenne italiano, ha raccontato agli agenti che mentre era seduto su una panchina è stato avvicinato dal 24enne con il volto truccato, che gli ha insistentemente chiesto del denaro. Di fronte al suo rifiuto, ha estratto una spranga di ferro, lo ha minacciato e ha tentato di rapinarlo del telefono cellulare.

Dopodiché ci ha provato con un ragazzo di 19 anni, minacciato con un deodorante spray e un accendino e poi colpito a una mano con la spranga di ferro. Il giovane è stato medicato sul posto dal 118. Il 24enne è stato arrestato e portato nelle camere di sicurezza, in attesa di direttissima.

