Abbandono minori, archiviazione per Francesco Totti e Noemi Bocchi

Il gip di Roma ha archiviato l'inchiesta che vedeva indagati l'ex capitalo della Roma Francesco Totti, l'attuale compagna, Noemi Bocchi, accusati di abbandono di minori e la babysitter a cui veniva contestato di avere detto falsamente di essere stata presente in casa per offrire un alibi alla coppia. Il fascicolo era stato avviato dopo una denuncia presentata da Ilary Blasi, ex moglie di Totti, in cui la donna sosteneva che l'ex numero 10 giallorosso avrebbe lasciato sola la figlia per alcune ore nel corso di una serata, nel maggio del 2023. Secondo quanto denunciato dalla conduttrice televisiva, la figlia più piccola avrebbe dovuto trascorrere la serata con il papà che però si sarebbe allontanato di casa. Per Totti, Bocchi e la babysitter la stessa procura aveva sollecitato l'archiviazione. "Esprimiamo piena soddisfazione per la decisione del gip che ha archiviato il fascicolo di indagine così come sollecitato dalla Procura di Roma", hanno affermato gli avvocati Gianluca Tognozzi e Antonio Conte, difensori dell'ex calciatore.