Morti sul lavoro, operaio trascinato dagli ingranaggi nel Veronese

Secondo le prime informazioni, gli abiti dell'uomo, un 32enne straniero, si sono incastrati nel macchinario al quale stava lavorando e nessun allarme di fermo sarebbe scattato
Un'altra vittima sul posto di lavoro. Un operaio di 32 anni straniero è morto il 18 febbraio verso mezzogiorno in un’azienda avicola di Isola della Scala, in provincia di Verona. L’uomo è rimasto schiacciato dal macchinario sul quale stava lavorando.
Abiti incastrati e malfunzionamento dell'allarme
Secondo le prime informazioni, l'incidente sarebbe avvenuto perché gli abiti dell'uomo si sono incastrati negli ingranaggi del macchinario, finendo per trascinarlo nell’apparecchio senza che scattasse alcun allarme di fermo macchina come previsto dalle normative di sicurezza.
Indagini in corso
Inutile l'intervento sul posto dell‘elicottero del Suem 118 di Verona. Con i carabinieri di Isola, anche i tecnici dello Spisal dell’azienda sanitaria scaligera per condurre le indagini.