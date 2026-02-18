Offerte Sky
Bologna, tentato furto nella basilica di San Luca: danneggiato il vetro della Madonna

Cronaca
©Getty

L'arcidiocesi ha spiegato che è stata forzata la chiusura notturna della Sacra Immagine e infranto il vetro protettivo, "allo scopo di sottrarre alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù". Sul posto la polizia

ascolta articolo

Tentato furto nella notte a Bologna nella basilica di San Luca, dove si trova l'icona della Madonna, protettrice dei bolognesi. L'arcidiocesi spiega che è stata forzata la chiusura notturna della Sacra Immagine e infranto il vetro protettivo, "allo scopo di sottrarre alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù". Sul posto è intervenuta la polizia. "A una prima ricognizione la Sacra Immagine non presenta danni evidenti", spiega la curia. "Come popolo bolognese siamo profondamente scossi e feriti per l'oltraggio a quanto di più caro ci accomuna, la Vergine Maria, venerata da nove secoli nella Sacra Icona". 

La basilica simbolo della città

"All'inizio del cammino quaresimale, ci stringiamo a Lei come a nostra Madre ferita, e ci affidiamo con rinnovato affetto", ha proseguito l'arcidiocesi guidata dal cardinale Matteo Zuppi.  La basilica di San Luca si trova sul Colle della Guardia, e ci si arriva percorrendo un lungo portico che parte dal centro storico di Bologna, meta di pellegrinaggi e voti da secoli, ma oggi anche luogo frequentatissimo da runner e camminatori. Uno dei simboli della città, il santuario sovrasta lo stadio Dall'Ara, dove la curva opposta a quella dei tifosi di casa si chiama proprio San Luca. La leggenda racconta che l'icona mariana, che una volta all'anno scende in città, nel mese di maggio, sia stata dipinta da San Luca evangelista stesso. Arrivò in città verso la fine del XIII secolo, quando fu eretto il santuario che diventò luogo di devozione popolare. 

