Arresti domiciliari per il deputato regionale di Forza Italia in Sicilia, Michele Mancuso, indagato per corruzione "per un atto contrario ai doveri d’ufficio dalla Procura di Caltanissetta". I magistrati guidati da Salvatore De Luca ne hanno chiesto e ottenuto oggi l’arresto ai domiciliari nell’ambito dell’indagine che coinvolge altre cinque persone, sulla gestione di fondi regionali. Secondo l’accusa infatti, il deputato forzista avrebbe ricevuto 12mila euro, suddivisi in tre diverse tranche, per favorire l’associazione Gentemergente destinataria di 98mila euro di fondi regionali per la realizzazione di spettacoli nella provincia di Caltanissetta.

Le altre misure cautelari

I domiciliari sono stati disposti anche per il commercialista Lorenzo Gaetano Tricoli. Misura interdittiva del divieto di esercizio di impresa per i rappresentanti legali e componenti dell'associazione ASD Genteemergente, Ernesto Trapanese, Manuela Trapanese e Carlo Rizioli. Per loro anche il divieto di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di 12 mesi. "Nel provvedimento il GIP ha valutato con la massima attenzione le versioni fornite dagli indagati in sede di interrogatorio preventivo il 22 gennaio, ritenendole indonei a giustificare i gravi indizi di colpevolezza emersi nel corso delle indagini, ferma restando alla presunzione di innocenza sino ad eventuale sentenza irrevocabile di condanna", dice il Procuratore De Luca.