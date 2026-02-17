Offerte Sky
Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro rubato di Rutilio Manetti

Cronaca

L'accusa era di riciclaggio relativa all'opera "La cattura di San Pietro" e la sentenza è arrivata col rito abbreviato, davanti al gup di Reggio Emilia

ascolta articolo

Vittorio Sgarbi assolto dall'accusa di riciclaggio relativa al quadro di Rutilio Manetti, 'La cattura di San Pietro' nel processo, col rito abbreviato, davanti al gup di Reggio Emilia. "Dopo un giudizio regolare, innanzi agli organi giudiziari, il prof. Vittorio Sgarbi è stato assolto perché il fatto non costituisce reato anche dall'imputazione residua; dopo l'archiviazione, per altri due reati originariamente contestati, già conseguita all'esito delle indagini preliminari. Ciò dimostra, ancora una volta, come la macchina del fango attivata con gli strumenti mediatici provochi ingiusti - e difficilmente riparabili - danni morali e materiali, per un cittadino innocente", hanno dichiarato i difensori di Sgarbi Alfonso Furgiuele e Giampaolo Cicconi.

