Roma, chiude asilo nido alla Bufalotta: niente scuola per 115 bambini

Rilevate pesanti irregolarità nella struttura

In totale 115 bambini dovranno essere ricollocati fra gli asili della zona a fine febbraio e 25 fra educatrici e ausiliarie da lunedì si troveranno senza lavoro, oltre al fatto che “non vengono pagate da dicembre scorso”. I genitori dei bimbi si sono attivati con delle collette per cercare di dare loro almeno un rimborso spese" ma non basta. Il Parco dei Bambini Montessori è una struttura situata nel III Municipio di Roma, in zona Bufalotta. "Tutto è iniziato dopo che qualcuno, in forma anonima, all'inizio dell'anno, ha sporto denuncia, lamentando pesanti irregolarità della struttura", spiega a Fanpage.it una delle mamme. Dagli accertamenti svolti dalla Asl e tramite ulteriori sopralluoghi, sono emerse delle mancanze – continua. La mensa è stata chiusa perché considerata irregolare, alcune strutture esterne sono state abbattute. La planimetria non corrisponderebbe in toto a quella effettiva”. Le famiglie con bimbi che abitano nella zona hanno chiesto al Comune di chiudere la scuola in estate, dando loro il tempo per organizzarsi , ma nessuno li ha ascoltati.