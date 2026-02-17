Roma, chiude asilo nido alla Bufalotta: niente scuola per 115 bambini

Roma, chiude asilo alla Bufalotta, niente scuola per 115 bambini e maestre senza lavoroCronaca
Ipiccoli dovranno essere ricollocati fra le strutture della zona a fine febbraio e 25 fra educatrici e ausiliarie da lunedì si troveranno senza lavoro, oltre al fatto che “non vengono pagate da dicembre scorso”
Chiusura improvvisa di un asilo nido in via della Bufalotta, alla scuola Parco dei Bambini Montessori. Ecco l’avviso del Comune di Roma: "Si comunica con grande dispiacere che l'asilo interromperà la propria attività a far data da lunedì 23 febbraio 2026, ultimo giorno di frequenza di bambini e dipendenti venerdì 20 febbraio 2026, essendo intervenuta da parte del III Municipio la revoca delle autorizzazioni al funzionamento nonché la risoluzione della Convenzione".
Rilevate pesanti irregolarità nella struttura
In totale 115 bambini dovranno essere ricollocati fra gli asili della zona a fine febbraio e 25 fra educatrici e ausiliarie da lunedì si troveranno senza lavoro, oltre al fatto che “non vengono pagate da dicembre scorso”. I genitori dei bimbi si sono attivati con delle collette per cercare di dare loro almeno un rimborso spese" ma non basta. Il Parco dei Bambini Montessori è una struttura situata nel III Municipio di Roma, in zona Bufalotta. "Tutto è iniziato dopo che qualcuno, in forma anonima, all'inizio dell'anno, ha sporto denuncia, lamentando pesanti irregolarità della struttura", spiega a Fanpage.it una delle mamme. Dagli accertamenti svolti dalla Asl e tramite ulteriori sopralluoghi, sono emerse delle mancanze – continua. La mensa è stata chiusa perché considerata irregolare, alcune strutture esterne sono state abbattute. La planimetria non corrisponderebbe in toto a quella effettiva”. Le famiglie con bimbi che abitano nella zona hanno chiesto al Comune di chiudere la scuola in estate, dando loro il tempo per organizzarsi , ma nessuno li ha ascoltati.