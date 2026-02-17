È morta la giornalista di Repubblica Giovanna Casadio

Cronista politica, apprezzata per la sua credibilità e serietà, ha pubblicato anche diversi libri tra i quali Quel che è di Cesare (con Rosy Bindi, Laterza, 2010) e I doveri della libertà. Dialogo con Emma Bonino (Laterza, 2012). Provata da una lunga malattia, ha tenuto fino all'ultimo una rubrica sul sito del giornale

È morta a 71 anni Giovanna Casadio, cronista politica, per 25 anni giornalista de La Repubblica.

"Una gentildonna del giornalismo", così la ricorda la sua redazione. Nata a Trapani, era cresciuta a Salerno per poi approdare a Roma. Apprezzata per la sua credibilità e serietà da tutte le parti politiche, ha pubblicato anche diversi libri tra i quali Quel che è di Cesare (con Rosy Bindi, Laterza, 2010) e I doveri della libertà. Dialogo con Emma Bonino (Laterza, 2012).

Provata da una lunga malattia, ha tenuto fino all'ultimo una rubrica sul sito del giornale.

Il cordoglio del giornalismo e della politica

E sono tanti gli esponenti del mondo del giornalismo e della politica che oggi la ricordano. L'Associazione stampa parlamentare esprime in una nota il più sentito e profondo cordoglio per la sua scomparsa. "Con sorriso e gentilezza - si legge nella nota dell'Asp - Giovanna ha saputo raccontare la politica italiana e le battaglie civili che l'hanno accompagnata sempre con grande dedizione, equilibrio e obiettività". "Apprendo con dolore della scomparsa di Giovanna Casadio ed esprimo profondo cordoglio anche a nome di tutta la comunità democratica. Giornalista attenta, rigorosa e appassionata, saggista, donna colta e gentile. Ci mancherà molto. Siamo vicini ai suoi familiari, alle colleghe e ai colleghi e a tutte e tutti quelli che le hanno voluto bene" le parole della segretaria del Pd Elly Schlein.

"Se n’è andata Giovanni Casadio e se n’è andata troppo presto: con lei se ne va una grande professionista che aveva la dote di essere capace di ascoltare, di riportare fedelmente il pensiero altrui senza forzature pur non rinunciando mai alle sue idee. Giovanna era persona cordiale e corretta, è stata una Signora giornalista. Alla sua famiglia e alla sua seconda famiglia di Repubblica un forte abbraccio" afferma anche Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia.

Parole di cordoglio sono state espresse anche da Matteo Renzi e dai parlamentari di Italia Viva e dal leader di Azione Carlo Calenda, secondo cui "Giovanna Casadio è stata una giornalista raffinata e di alto valore, brillante, testarda, capace di battute sottili e taglienti. Una grande professionista, una bella persona. Il mio pensiero alla sua famiglia, ai suoi amici e ai suoi colleghi".