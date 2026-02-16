Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incidente in A1 tra Firenze Sud e Incisa, traffico bloccato in entrambi i sensi

Cronaca
©Ansa

Un camion ha invaso la corsia opposta tra i caselli di Firenze sud e Incisa Reggello. L'autista del mezzo pesante estratto dal camion dai vigili del fuoco, è rimasto sempre cosciente. Fortunatamente non ci sono altri veicoli coinvolti. Si registrano code in entrambi i sensi di marcia

ascolta articolo

Poco prima delle 10, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto tra Firenze sud e Incisa verso Roma che era stato chiuso a causa di un incidente stradale di un mezzo pesante all'altezza del km 311. Il camion ha urtato la barriera spartitraffico interessando parzialmente anche la carreggiata opposta. Attualmente il traffico circola su una corsia e si registrano 6 chilometri di coda in aumento verso Roma. Inoltre, si registrano 5 chilometri di coda in carreggiata opposta dove si circola su due corsie verso Firenze. Nell'incidente è rimasto ferito il conducente del camion, un 38enne di origini straniere, portato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. 

©Ansa

Non ci sono altri veicoli coinvolti

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno è giunta subito sul posto e insieme al personale sanitario del 118 hanno estratto il conducente rimasto bloccato all'interno della cabina di guida del mezzo pesante e una volta stabilizzato è stato trasportato in ospedale. Sul posto personale della Polizia Stradale e di Autostrade per la gestione dell’arrivo dei mezzi di soccorso e per la gestione della viabilità autostradale.  Fortunatamente non ci sono altri veicoli coinvolti.

©Ansa

Cronaca: Ultime notizie

Bimba morta a Bordighera, oggi l’autopsia. Gip: "La madre ha mentito"

Cronaca

Il medico legale ha descritto un quadro di ecchimosi diffuse su più parti del corpo compatibili...

Courmayeur, valanga fuoripista: morto anche terzo sciatore coinvolto

Cronaca

Il distacco si è verificato nel Canale dei Vesses. Oltre al 35enne francese a perdere la...

Cagliari, blitz della polizia contro droga e rapine: 14 indagati

Cronaca

E’ in corso a Cagliari e provincia una vasta operazione della polizia coordinata dalla Direzione...

Frana Niscemi, sindaco nomina commissione per ristori e contributi

Cronaca

Oggi il sindaco procederà con la nomina della commissione per la valutazione delle istanze volte...

Daspo di 4 anni all’ultras dell'Inter che lanciò petardo contro Audero

Cronaca

Colpito da Daspo per quattro anni il 19enne interista che il 1° febbraio ha lanciato una bomba...

Cronaca: i più letti