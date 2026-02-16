Un camion ha invaso la corsia opposta tra i caselli di Firenze sud e Incisa Reggello. L'autista del mezzo pesante estratto dal camion dai vigili del fuoco, è rimasto sempre cosciente. Fortunatamente non ci sono altri veicoli coinvolti. Si registrano code in entrambi i sensi di marcia

Poco prima delle 10, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto tra Firenze sud e Incisa verso Roma che era stato chiuso a causa di un incidente stradale di un mezzo pesante all'altezza del km 311. Il camion ha urtato la barriera spartitraffico interessando parzialmente anche la carreggiata opposta. Attualmente il traffico circola su una corsia e si registrano 6 chilometri di coda in aumento verso Roma. Inoltre, si registrano 5 chilometri di coda in carreggiata opposta dove si circola su due corsie verso Firenze. Nell'incidente è rimasto ferito il conducente del camion, un 38enne di origini straniere, portato in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.