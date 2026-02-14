Ragazzo ucciso in auto a Pisa, sospettato arrestato ad Arezzo

È stato arrestato il presunto assassino del ragazzo di 25 anni ucciso questa mattina all’alba nella sua auto a Montecalvoli, in provincia di Pisa. Kevin Muharremi, di origini albanesi, è stato raggiunto da un colpo di pistola al collo mentre si trovava su un'auto con altri due amici: era seduto sul sedile del passeggero anteriore quando un altro veicolo lo ha affiancato esplodendo i colpi. I carabinieri stanno cercando di ricostruire il movente: da quanto emerso al momento sembra che il delitto potrebbe essere scaturito al culmine di una lite per futili motivi in un locale di Capanne, nel comune di Montopoli Valdarno (Pisa).

Indagini in corso

Il sospettato è stato identificato dalla polizia grazie alle testimonianze di alcuni presenti e ai video delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il fermato, secondo quanto appreso, è un connazionale della vittima: è stato bloccato in tarda mattinata nel tratto aretino dell'autostrada A1 da due pattuglie della sezione di Battifolle della polizia stradale. Resta da capire se, dopo la lite nel locale, tra le due auto sia subito nato un inseguimento oppure se chi ha sparato si sia presentato successivamente a Montecalvoli. Il suv su cui viaggiava il presunto assassino avrebbe affiancato la Fiat Doblò dove si trovava la vittima, guidata da un giovane italiano e con a bordo anche un cugino di Muharremi.