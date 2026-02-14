Roma, referente di Musk Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, il referente di Musk in Italia Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale

Cronaca
©Ansa

Sono ancora in corso e indagini della polizia locale di Roma Capitale per stabilire la dinamica dell’incidente in cui lo scorso 31 gennaio è morto investito uno studente di 18 anni. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere della zona. Disposte anche la perizia tecnica sull'auto e l'autopsia sul corpo della vittima

ascolta articolo

Alla guida della Smart che in Via Fiorentini a Roma il 31 gennaio ha travolto e ucciso Mirco Garofano - studente 18enne di Artena - ci sarebbe stato Andrea Stroppa, informatico e referente italiano del milionario Elon Musk. Secondo quanto riportato dal Messaggero, per lui è scattata l'iscrizione nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale, atto dovuto mentre sono in corso gli accertamenti. 

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale, la vittima stava attraversando la strada quando è stato investita. A chiamare il 188 sarebbe stato lo stesso Stroppa, che si è poi fermato per prestare soccorso ma non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di rianimazione, il ragazzo non ha mai ripreso conoscenza. Dopo l’incidente anche il giovane informatico è stato portato in ospedale per effettuare tutti i test di rito. 

Potrebbe interessarti

Stroppa contro FdI su ddl Spazio: “Accordi col Pd? Non chiamateci più"

Ipotesi al vaglio degli inquirenti

Al momento restano ancora diversi punti da chiarire sulla dinamica dell'incidente perché l'urto d'impatto ha sbalzato il corpo della vittima per oltre dieci metri, rendendo difficile stabilire il punto esatto dell'attraversamento. Tra le ipotesi al vaglio dagli inquirenti, quella che il diciottenne possa aver superato lo spartitraffico centrale della carreggiata a tre corsie, forse per accorciare il percorso. Sequestrate le telecamere di zona, i filmati saranno decisivi per ricostruire la sequenza dell'investimento e le eventuali responsabilità. È stata, infine, disposta la perizia tecnica sull'auto per accertare la velocità e verificare eventuali guasti del veicolo, oltre agli accertamenti sugli impianti semaforici. 

C'è anche Andrea Stroppa, classe '94, ritenuto, secondo quanto scrive la Gdf, il "referente di Elon Musk in Italia", tra le persone indagate dalla Procura di Roma nel procedimento che ha portato all'arresto del dg di Sogei, Paolino Iorio, e in cui si procede per corruzione e turbativa d'asta. In particolare, secondo quanto scrive la Gdf in una informativa citata nel decreto di perquisizione, il militare della Marina indagato, "nell'apprendere del progetto volto all'acquisizione da parte del Governo del sistema satellitare (Starlink ndr) realizzato e fornito da un noto gruppo statunitense, approfitta dello svolgimento presso il VI reparto di cui fa parte di una riunione sul tema per agganciare e contattare successivamente il referente italiano del Gruppo, Andrea Stroppa", 15 ottobre 2024. NPK X / Andrea Stroppa +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA +++ +++ NO SALES; NO ARCHIVE; EDITORIAL USE ONLY +++

Potrebbe interessarti

Andrea Stroppa, chi è il referente di Musk in Italia ora indagato

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, oggi allerta arancione in Campania, E-R, Lazio e Sardegna

Cronaca

Una nuova perturbazione dall'Atlantico interessa tutta l'Italia, colpendo in particolare le zone...

Garfagnana, tragico schianto fra tre auto: un morto e cinque feriti

Cronaca

Ad avere la peggio è stato un uomo di 58 anni, deceduto sul colpo. Nell'auto con la...

Roma, referente di Musk Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale

Cronaca

Sono ancora in corso e indagini della polizia locale di Roma Capitale per stabilire la dinamica...

Treni, circolazione rallentata per sabotaggi. Salvini: atti criminali

Cronaca

Fs ha fatto sapere che la circolazione sulle linee dell’Alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze...

Bimbo con cuore danneggiato, per il Bambin Gesù non più trapiantabile

Cronaca

Ci sono pareri discordanti sulle condizioni del piccolo cui è stato trapiantato un cuore arrivato...

Cronaca: i più letti