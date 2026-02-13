Offerte Sky
Viterbo, ultrà della Lazio ucciso a coltellate da un vicino di casa

Giovanni Bernabucci, soprannominato 'la iena', è stato ammazzato al culmine di una lite in un appartamento nel quartiere Santa Lucia. il delitto non sarebbe collegato agli ambienti delle tifoserie. . Sono in corso le indagini della squadra mobile

Giovanni Bernabucci, ultrà della lazio di 52 anni conosciuto come 'la iena', è stato ucciso a coltellate in serata in un appartamento a Viterbo. L'omicida, a quanto si apprende, sarebbe un vicino di casa. L'uomo è stato fermato dalla squadra mobile e portato negli uffici della Questura di Viterbo. Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero cominciato a discutere per un banale motivo e poi la lite sarebbe sfociata in tragedia. L'abitazione si trova in via Strada Santa Barbara nel quartiere di Santa Lucia. L'omicidio non sarebbe legato al mondo ultras: i due stavano litigando da questa mattina. Sta seguendo le indagini la squadra mobile e sono al lavoro la polizia scientifica di Roma e di Viterbo. Sul posto la pm Bonocore e il procuratore capo di Viterbo Mario Palazzi.

 

