Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Snoop Dogg a Livigno con Bugs Bunny per la festa esclusiva di Burton

Cronaca

Dopo essere stato tedoforo nel viaggio della fiamma olimpica a Gallarate e dopo aver fatto tappa nei cluster di Milano e Cortina, il rapper si è presentato anche a Livigno, sede di alcune delle gare olimpiche più spettacolari come snowboard e freestyle. Il motivo? Un party ‘riservato’ organizzato per lanciare una nuovissima tavola da snowboard, in "edizione limitata Looney Tunes"

ascolta articolo

A Livigno, all’improvviso, spunta Snoop Dogg. Il leggendario rapper americano, inviato Nbc per le Olimpiadi di Milano Cortina, ‘ambasciatore di felicità’ e coach onorario della nazionale degli Stati Uniti, è arrivato anche in Valtellina per i Giochi invernali. Dopo essere stato tedoforo nel viaggio della fiamma olimpica a Gallarate e dopo aver fatto tappa nei cluster di Milano e Cortina, Snoop Dogg si è presentato anche a Livigno, sede di alcune delle gare olimpiche più spettacolari come snowboard e freestyle. Il motivo? Un party ‘riservato’ organizzato da Burton per lanciare una nuovissima tavola da snowboard, in ‘edizione limitata Looney Tunes’.

Al suo arrivo, gli ospiti esplodono ed è festa. Snoop dà il cinque all’iconica mascotte di Bugs Bunny, prende la tavola e la indica, la solleva. Nel frattempo canta e balla, a ritmo della sua musica. Poi, una fan ‘rompe le righe’ e si lancia accanto a lui per un selfie. Il primo di una lunga serie. Lui non si nega, anzi si diverte. Abbraccia tutti, sorride: “Siete la mia forza, come faccio a dirvi di no?”. Poi, saluta tutti ed esce di scena a modo suo. Con un inchino e un bacio ai suoi fan. (Video dall'account Instagram de IlGazzettino.it)

Un'immagine della festa
FOTOGALLERY

©Getty

1/12
Spettacolo

I momenti migliori di Snoop Dogg alle Olimpiadi di Parigi. FOTO

Il rapper californiano è l'uomo del momento e, anche grazie ai suoi coloratissimi outfit a tema, è diventato il miglior supporter dei campioni del Team USA. Ecco una carrellata dei suoi momenti migliori in tribuna e fuori che stanno facendo impazzire i fan e gli spettatori dei Giochi

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Allerta arancione in Calabria, esondati due fiumi nel Cosentino

Cronaca

Per la giornata odierna è stata diramata una allerta di colore arancione per quanto riguarda la...

Autostrada Messina-Catania chiusa per forti raffiche di vento

Cronaca

A causa del forte vento il Consorzio autostrade siciliane ha confermato la chiusura...

Muro contenimento crolla su palazzina a Formello, un morto e 2 feriti

Cronaca

 Il crollo si è abbattuto su una palazzina sottostante. A quanto si apprende, altre due...

Processo CasaPound, 12 condanne per riorganizzazione partito fascista

Cronaca

Il caso riguarda l'aggressione del 21 settembre 2018 ai danni di alcuni manifestanti antifascisti...

San Valentino, perché il 14 febbraio è la festa degli innamorati

Cronaca

IIl 14 febbraio milioni di coppie in tutto il mondo si scambiano auguri, regali e messaggi,...

Cronaca: i più letti