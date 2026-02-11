Verona, maltrattamenti in un asilo nido: interdette 5 maestre

I Carabinieri hanno raccolto immagini video di strattonamenti, spintoni, tirate per capelli e schiaffi. La struttura è stata sequestrata per interrompere i presunti maltrattamenti e permettere gli accertamenti

Cinque maestre di un asilo nido privato di Verona sono state interdette all'esercizio della professione a seguito degli accertamenti svolti dai Carabinieri che, attraverso l'installazione di telecamere nella struttura, hanno indagato per presunti maltrattamenti nei confronti di bambini di un'età compresa tra i 9 mesi e i tre anni. L'asilo nido è stato sequestrato. Il provvedimento del Gip arriva al termine di una indagine avviata a dicembre dai militari per maltrattamenti. La polizia giudiziaria veronese, coadiuvata dal Nas dei Carabinieri di Padova, ha proceduto al sequestro dell'immobile, allo scopo di interrompere immediatamente il presunti maltrattamenti e permettere gli accertamenti.