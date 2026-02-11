La commissione di Garanzia sugli scioperi ha proposto di “riposizionare le astensioni collettive nell'intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni" perchè le date del 16 febbraio e del 7 marzo sono state ritenute critiche
Sono state ritenute date critiche quelle relative agli scioperi indetti nel trasporto aereo per il 16 febbraio e 7 marzo. In una nota la commissione di Garanzia sugli scioperi ha proposto di “riposizionare le astensioni collettive nell'intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni". La ragione di questa delibera adottata ieri sera è la necessità di “garantire un equo bilanciamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il regolare svolgimento della manifestazione olimpica”. La commissione ha segnalato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti "il concreto pericolo di pregiudizio alla libertà di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo. Tali date sono state ritenute critiche dall’Autorità a causa della sovrapposizione con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026" (SEGUI SUL LIVE OLIMPIADI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).
Olimpiadi, oro Italia nello short track: le foto dell'esultanza
La squadra azzurra conquista il titolo nella staffetta mista, chiudendo con un ampio margine di vantaggio sul resto del gruppo, con l'ultimo staffettista Pietro Sighel che si volta per celebrare il successo