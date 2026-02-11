Offerte Sky
Scioperi aerei a febbraio e marzo. Garante: Spostarli dopo le Olimpiadi invernali 2026

Cronaca

La commissione di Garanzia sugli scioperi ha proposto di “riposizionare le astensioni collettive nell'intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni" perchè le date del 16 febbraio e del 7 marzo sono state ritenute critiche 

Sono state ritenute date critiche quelle relative agli scioperi indetti nel trasporto aereo per il 16 febbraio e 7 marzo. In una nota la commissione di Garanzia sugli scioperi ha proposto di “riposizionare le astensioni collettive nell'intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni". La ragione di questa delibera adottata ieri sera è la necessità di “garantire un equo bilanciamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e il regolare svolgimento della manifestazione olimpica”. La commissione ha segnalato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti "il concreto pericolo di pregiudizio alla libertà di circolazione in occasione delle mobilitazioni nel trasporto aereo proclamate per il 16 febbraio e il 7 marzo. Tali date sono state ritenute critiche dall’Autorità a causa della sovrapposizione con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026" (SEGUI SUL LIVE OLIMPIADI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

