Il maltempo porta con sé venti di burrasca e piogge specialmente sulle regioni del Sud Italia. La protezione civile ha anche segnalato l’allerta gialla in sei regioni particolarmente interessate dalla perturbazione Atlantica che da oggi, mercoledì 11 febbraio, arriva sulla Penisola: si tratta di Calabria, gran parte della Sicilia, alcuni settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria. Attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.