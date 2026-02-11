Maltempo, allerta meteo in sei regioni e forti temporali sulle isole: ecco doveCronaca
Introduzione
Nuova ondata di maltempo sull’Italia. Venti forti, mareggiate e tanta pioggia si abbatteranno ancora una volta sul versante Tirrenico e sulle isole maggiori. La perturbazione arriva dall’Atlantico e per questo coinvolge per prime la Sardegna e la Sicilia dove sono previste precipitazioni diffuse e fenomeni di forte intensità. Il maltempo durerà almeno fino a giovedì 12 febbraio per lasciare poi spazio a una breve parentesi serena per il giorno di San Valentino. Domenica 15 torna il gelo con neve possibile anche a bassa quota. Ecco le previsioni nel dettaglio.
Quello che devi sapere
Allerta in sei regioni
Il maltempo porta con sé venti di burrasca e piogge specialmente sulle regioni del Sud Italia. La protezione civile ha anche segnalato l’allerta gialla in sei regioni particolarmente interessate dalla perturbazione Atlantica che da oggi, mercoledì 11 febbraio, arriva sulla Penisola: si tratta di Calabria, gran parte della Sicilia, alcuni settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria. Attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.
Maltempo al sud
Come spiegano gli esperti de ilMeteo.it, col passare della giornata le condizioni diventeranno via via più stabili e asciutte sulle regioni settentrionali mentre al Sud e nella zona centrale dell’Italia proseguiranno piogge e precipitazioni. Particolarmente colpita la zona del basso Tirreno, dove forti piogge e temporali colpiranno in modo diffuso soprattutto Campania e Calabria, con fenomeni in estensione anche al resto del Sud Italia. Bisognerà attendere la serata prima di vedere i primi segnali di miglioramento.
Le previsioni di oggi, mercoledì 11 febbraio
La perturbazione Atlantica arriva sull’Italia:
- Al Nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso o coperto al Nordest dove ci saranno le ultime piogge al mattino, generalmente di modesta intensità. Al Nordovest il tempo sarà più asciutto, anche con schiarite soleggiate. Temperature miti con valori massimi attesi tra i 9 e i 14 gradi su tutte le città.
- Sulle regioni del Centro Italia arriva una modesta perturbazione che porta maltempo quasi ovunque. Le piogge si concentreranno maggiormente sui settori tirrenici. Nel pomeriggio tenderà a migliorare con precipitazioni relegate ai settori montuosi. Schiarite soleggiate in Sardegna. Temperature miti con valori massimi compresi tra i 9 gradi di l'Aquila e i 14-15 gradi di Roma, Firenze, Ancona e Pescara.
- Sulle regioni meridionali il tempo sarà instabile per tutto il giorno. Precipitazioni diffuse su tutte le regioni, ma più consistenti sui settori tirrenici. Piogge anche nel pomeriggio, ma distribuite in forma più irregolare, sempre forti in Calabria. Temperature medie con picchi di caldo in Sicilia con valori massimi attesi tra gli 8 gradi di Potenza e i 18 di Palermo.
Le previsioni di giovedì 12 febbraio
- Al Nord la pressione non è forte ma non ci saranno precipitazioni degne di essere menzionate. Il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o localmente anche coperto ma asciutto. Sono attese forti nevicate sui confini alpini, specie occidentali, al di sopra dei 900 metri. Burrasca di Libeccio sul Mar Ligure che sarà agitato. Le temperature restano miti con valori massimi attesi tra i 10 e i 12 gradi su tutte le città.
- Perturbazione più intensa invece sulle regioni del Centro. La giornata trascorrerà con generali condizioni di maltempo anche molto forte su Sardegna, Lazio, bassa Umbria e Abruzzo interno. Le precipitazioni previste su queste regioni potranno assumere carattere di nubifragio. Piogge moderate altrove o deboli sulle coste adriatiche. Venti di burrasca da Ponente e Maestrale, mar Tirreno spesso agitato. Temperature miti con valori massimi compresi tra i 9 gradi di l'Aquila e i 15-16 gradi delle altre città.
- Anche le regioni del Sud sono interessate da una forte perturbazione. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di maltempo, soprattutto su Campania, Calabria e Sicilia, nel pomeriggio anche sulla Puglia meridionale. Le precipitazioni potranno assumere un carattere di nubifragio sui settori tirrenici, soprattutto della Calabria. Temperature in lieve calo in Sicilia con valori massimi attesi tra i 9 gradi di Potenza e i 13-18 delle altre città.
Venerdì 13 febbraio
La giornata sarà caratterizzata da una breve fase di stabilità nonostante la permanenza di venti forti. Le temperature si manterranno miti. Il maltempo inizierà a tornare il giorno di San Valentino con un ciclone che porterà precipitazioni al Centro-Sud e al Nordest. Piogge forti sulle coste tirreniche di Campania e Calabria, moderate altrove. Nevicate a quote via via più basse in serata.