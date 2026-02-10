Offerte Sky
Vicenza, studente 15enne disabile fatto scendere dal bus: aveva dimenticato l'abbonamento

Cronaca
©Ansa

Il ragazzo è stato fatto scendere dal bus dopo aver segnalato di non trovare l'abbonamento ed è rimasto solo sotto la pioggia in attesa dell'arrivo del nonno. La madre ha denunciato l'accaduto e la società di trasporti avviato verifiche 

A pochi giorni dal caso dell'11enne veneto costretto a scendere dall'autobus e a percorrere sei chilometri al gelo, da Vicenza arriva un episodio analogo. Questa volta riguarda uno studente di 15 anni con disabilità, convinto di aver dimenticato a casa l'abbonamento necessario per viaggiare. In realtà il titolo di viaggio era con lui, ma se n'è accorto solo dopo essere stato fatto scendere. 

La vicenda

Il giovane, salito alla fermata di Piovene, a San Felice, si è rivolto all'autista per segnalare di non trovare l'abbonamento. L'autista lo ha invitato a scendere alla fermata successiva. Il ragazzo è rimasto lì, da solo e sotto la pioggia, finché non è arrivato il nonno a recuperarlo. La madre, informata dell'accaduto, ha deciso di denunciare la vicenda al Giornale di Vicenza. 

La denuncia della madre

"Gli è stato detto di scendere e lui è rimasto da solo, sotto la pioggia. Poi ci ha chiamato e il nonno è andato a prenderlo", racconta la donna, che si domanda perché non sia stata applicata la procedura prevista: "Avrebbero potuto fargli una multa, e noi avremmo dimostrato che l'abbonamento era valido". 

La replica della società di trasporti 

La società Svt ha avviato una verifica interna e precisa che, qualora i fatti venissero confermati, il comportamento dell'autista "sarà sanzionato, perché in contrasto con la politica aziendale e con le regole di viaggio indicate nella carta dei servizi". Sul portale dell'azienda si ricorda infatti che, per gli abbonati, l'eventuale sanzione per mancata esibizione del titolo può essere annullata se, entro 15 giorni, l'utente dimostra di essere in possesso di un abbonamento nominativo valido al momento del controllo.

