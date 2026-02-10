Offerte Sky
Femminicidio Zoe Trinchero, morte della ragazza causata da trauma da precipitazione

Lo rivelano fonti vicine all'indagine alla luce dei primi esiti degli accertamenti svolti dal medico legale Alessandra Cicchini. La giovane, secondo le indagini, è stata percossa dal 20enne Alex Manna e, quando era probabilmente priva di sensi ma ancora in vita, è stata gettata in un canale

Sarebbe morta per trauma da precipitazione Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato nella tarda serata del 6 febbraio scorso. È quanto trapela da fonti vicine all'indagine alla luce dei primi esiti degli accertamenti svolti dal medico legale Alessandra Cicchini. La giovane, secondo le indagini, è stata percossa dal 20enne Alex Manna e, quando era probabilmente priva di sensi ma ancora in vita, è stata gettata in un canale. 

Gli amici: "Alex piangeva davanti al corpo, gli abbiamo creduto"

Manna avrebbe pianto sul corpo della giovane per ingannare gli amici con i quali la stava cercando. Inoltre, due settimane prima, avrebbe già tentato un approccio con la ragazza. Lo hanno riferito a Storie Italiane su RaiUno i due giovani che hanno ritrovato il corpo. "Era qui sotto nel canale, c'era tanta acqua. Per terra invece" - hanno detto - "un telefono, gli occhiali e le sigarette sparse. Siamo scesi subito e l'abbiamo spostata perché aveva la testa in acqua. Avevamo già capito che non c'era più niente da fare". 

"Appena l'abbiamo vista, abbiamo detto 'Quella è Zoe'. Aveva ferite sul viso e si vedeva che era gonfia, forse cadendo ha sbattuto la testa", hanno proseguito. "Abbiamo tirato fuori il telefono e chiamato il 112". I due amici hanno poi descritto il comportamento di Alex: "Era lì con noi, è sceso a piangerle addosso e a urlare 'è colpa mia che non l'ho salvata, l'ho lasciata da sola'. Noi purtroppo gli abbiamo creduto, ma era lucido, tremava e continuava a piangere. Ha incolpato subito un ragazzo di colore che ha rischiato il linciaggio se non lo portavano via i carabinieri".

Zoe Trinchero, per assassino omicidio aggravato e non femminicidio

