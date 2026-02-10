Sono arrivate le belle notizie tanto attese sui feriti di Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano che aveva preannunciato il 7 febbraio scorso l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso: Al Niguarda tutti usciti dalla terapia intensiva, una 55enne è stata dimessa
I feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti "fuori imminente pericolo di vita" e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono stati traferiti nel reparto grandi ustioni. Ieri, inoltre, è stata dimessa dall'ospedale milanese la donna italo-svizzera di 55 anni. Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale di oggi.
Le parole di Bertolaso
La signora italo-svizzera dimessa ieri, ha aggiunto Bertolaso, è tornata a casa a Ginevra ma "ha detto che tutte le medicazioni verrà a farle qui a Milano. Un segnale di gratitudine e rispetto di quelli che sono i servizi che le abbiamo garantito" e anche la veterinaria riminese di 29 anni, già tornata in Emilia-Romagna, "vuole venire qui a fare dei controlli periodici". "Diciamo - ha sottolineato Bertolaso - che un terzo dei pazienti che avevamo ricoverato nei primi giorni di gennaio sono stati dimessi". I ragazzi al Niguarda hanno lasciato tutti la terapia intensiva e anche il giovane ricoverato al Policlinico di Milano "è in uscita" sempre dalla terapia intensiva e "in questa settimana torna al centro grande gestioni del Niguarda, anche perché sta migliorando sensibilmente".
Bertolaso: pazienti fuori da imminente pericolo vita
“Rimangono i ragazzi che erano quelli più gravi, oggi possiamo dire che sono fuori imminente pericolo di vita, la prognosi non è ancora stata completamente sciolta, ma lo facciamo per prudenza perchè con questo tipo di patologie, soprattutto i grandi ustionati, si possono sempre avere delle ricadute, spesso per problemi di carattere infettivo, che ovviamente speriamo non debbano avere, ma dobbiamo fare attenzione". Bertolaso ha quindi annunciato che "tutti i ragazzi che erano ricoverati anche in terapia intensiva al Niguarda adesso sono stati trasferiti nel reparto grandi ustioni del Niguarda stesso e Lorenzo, che è il ragazzo che sta al Policlinico, oggi farà un'ultima medicazione e poi anche lui in questa settimana tornerà al centro grande gestioni del Niguarda, anche perché sta migliorando sensibilmente da quelli che hanno i problemi di respiratori che aveva, quindi è in uscita anche lui dalla terapia intensiva. Ci vorrà ancora parecchio tempo per alcuni di loro – ha osservato infine l'assessore-, però siamo molto soddisfatti di quello che è il percorso che hanno realizzato fino ad oggi".