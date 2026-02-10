Sono arrivate le belle notizie tanto attese sui feriti di Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano che aveva preannunciato il 7 febbraio scorso l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso: Al Niguarda tutti usciti dalla terapia intensiva, una 55enne è stata dimessa ascolta articolo

I feriti nel rogo di capodanno a Crans-Montana ricoverati a Milano sono tutti "fuori imminente pericolo di vita" e quelli che al Niguarda erano in terapia intensiva sono stati traferiti nel reparto grandi ustioni. Ieri, inoltre, è stata dimessa dall'ospedale milanese la donna italo-svizzera di 55 anni. Lo ha fatto sapere l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, parlando con i giornalisti a margine della seduta del Consiglio regionale di oggi.

Le parole di Bertolaso La signora italo-svizzera dimessa ieri, ha aggiunto Bertolaso, è tornata a casa a Ginevra ma "ha detto che tutte le medicazioni verrà a farle qui a Milano. Un segnale di gratitudine e rispetto di quelli che sono i servizi che le abbiamo garantito" e anche la veterinaria riminese di 29 anni, già tornata in Emilia-Romagna, "vuole venire qui a fare dei controlli periodici". "Diciamo - ha sottolineato Bertolaso - che un terzo dei pazienti che avevamo ricoverato nei primi giorni di gennaio sono stati dimessi". I ragazzi al Niguarda hanno lasciato tutti la terapia intensiva e anche il giovane ricoverato al Policlinico di Milano "è in uscita" sempre dalla terapia intensiva e "in questa settimana torna al centro grande gestioni del Niguarda, anche perché sta migliorando sensibilmente". Approfondimento Il Canton Vallese adotterà nuovo software per i controlli antincendio