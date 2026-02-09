Meteo instabile con ancora una settimana caratterizzata da piogge e basse temperature soprattutto verso il fine settimana. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma instabilità con piogge e rovesci a tratti intensi. Sarà una fase tipicamente autunnale, con cielo spesso coperto e precipitazioni che bagneranno uniformemente, con tempistiche diverse, il territorio nazionale. Mentre le pianure faranno i conti con la pioggia, l'arco alpino, e in particolare i settori di confine, vedrà nevicate abbondanti e persistenti.