Introduzione
Settimana instabile con piogge e previsioni di forte freddo a San Valentino. Precipitazioni bagneranno con tempistiche diverse tutto il territorio nazionale. I fiocchi cadranno generosi sopra i 1000-1200 metri. Nel giorno di festa degli innamorati il maltempo potrebbe spazzare nuovamente la Penisola con quota neve in calo
Quello che devi sapere
Settimana instabile
Meteo instabile con ancora una settimana caratterizzata da piogge e basse temperature soprattutto verso il fine settimana. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma instabilità con piogge e rovesci a tratti intensi. Sarà una fase tipicamente autunnale, con cielo spesso coperto e precipitazioni che bagneranno uniformemente, con tempistiche diverse, il territorio nazionale. Mentre le pianure faranno i conti con la pioggia, l'arco alpino, e in particolare i settori di confine, vedrà nevicate abbondanti e persistenti.
Neve sopra i mille metri
Grazie allo sbarramento orografico, i fiocchi cadranno generosi sopra i 1000-1200 metri, regalando accumuli significativi. Questo costante apporto nevoso è il risultato diretto del flusso atlantico che, impattando contro i rilievi, scarica tutta la sua umidità sotto forma di neve fresca. A partire da giovedì 12, assisteremo a una prima leggera variazione dell'assetto barico. Il flusso perturbato tenderà a piegare leggermente più da Nord-Ovest, concentrando il grosso dei fenomeni sulle regioni centrali e meridionali. Se al Nord si potranno timidamente affacciare alcune schiarite, il Centro-Sud sarà colpito da piogge insistenti e locali temporali, specialmente lungo il versante tirrenico.
Previsioni meteo per oggi
Al Nord molte nuvole al mattino sulle regioni settentrionali con deboli piogge possibili su Nord-Ovest ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio ancora fenomeni sulla Romagna. Neve oltre i 1000-1300 metri sui rilievi. In serata deboli precipitazioni sparse su Alpi centrali e Nord-Est, neve oltre i 900 metri. Al Centro cieli nuvolosi nel corso della giornata sulle regioni del Centro con possibilità di deboli piogge intermittenti sia al mattino che al pomeriggio. Neve oltre i 1400-1600 metri sui rilievi. Fenomeni in graduale esaurimento tra la sera e la notte.
Previsioni meteo per domani
La seconda settimana di febbraio inizia con un minimo di bassa pressione in movimento verso il Sud Italia: nelle prossime ore "nuvole in transito e precipitazioni sparse soprattutto su settori Adriatici e regioni meridionali". A prevederlo è il Centro Meteo Italiano, secondo cui anche nella giornata di domani, martedi', ci saranno "correnti umide e instabili con possibilità di fenomeni soprattutto al Sud. Entro sera impulso perturbato in arrivo con maltempo sulle regioni del Centro-Nord, neve generalmente oltre i 900-1400 metri". Con l'arrivo della seconda parte della settimana, nuova perturbazione verso il Mediterraneo centrale: in particolare dovrebbe essere la giornata di giovedi' a vedere "intenso maltempo prima al Centro-Nord e poi anche al Sud". Per il prossimo weekend nuovo affondo perturbato forse con aria piu' fredda d'estrazione polare al seguito.
Freddo e pioggia a San Valentino
Proprio per San Valentino, le proiezioni indicano un possibile e radicale cambio di scenario: il flusso oceanico potrebbe lasciare il posto a una massa d'aria artica in discesa dal Nord Europa. "Se questa manovra venisse confermata - afferma Brescia - assisteremmo a un crollo termico verticale, con il freddo che tornerebbe prepotentemente su tutta l'Italia, ma è ancora molto presto". Nel giorno di San Valentino il maltempo potrebbe spazzare nuovamente la Penisola con quota neve in calo.