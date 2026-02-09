Il giovane ha detto all'insegnante di voler lasciare i corsi di classica e moderna e continuare solo con l'hip hop. Il post su Facebook dell'istruttrice ascolta articolo

Lo prendevano in giro perché faceva danza, così è andato dalla sua maestra e le ha detto di voler smettere con la classica e la moderna e proseguire solo con le lezioni di hip hop. Il caso è avvenuto a Ischia e a raccontarlo è stata la donna, Barbara Castagliuolo, insegnante di danza con una lunga esperienza, che ha lanciato l'appello contro il bullismo e i pregiudizi nei confronti dei ragazzi che praticano danza.

Preso in giro dagli amici Secondo il racconto della maestra, il giovane aveva nei mesi scorsi manifestato una progressiva insofferenza verso i corsi per poi decidere di lasciare la classica e la moderna e dedicarsi solo all'hip hop. "I miei compagni di classe mi prendono in giro perché faccio il ballerino", ha detto alla sua maestra che, attraverso i social, ha lanciato un appello pubblico contro il bullismo e le discriminazioni.