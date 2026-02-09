Offerte Sky
Assalto a un portavalori nel Brindisino, mezzi in fiamme e sparatoria con i carabinieri

Il blitz questa mattina sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Al momento non risulta che ci siano feriti. I malviventi avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiandolo, costringendo così il portavalori a fermarsi

Momenti di paura questa mattina sulla superstrada 613 Brindisi-Lecce, all'altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un furgone portavalori. Secondo le prime notizie, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Al momento non risulta che ci siano feriti.Il blitz è scattato con l'incendio di un mezzo pesante, utilizzato per bloccare entrambe le carreggiate e isolare la zona. Le fiamme hanno avvolto il camion, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il furgone assaltato è dell'azienda Btv, Battistolli. Al momento la strada è bloccata. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale sanitario. Indagini in corso.

