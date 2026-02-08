Offerte Sky
Valanga in Val Lasties, coinvolti e soccorsi cinque scialpinisti italiani

Cronaca

Uno è rimasto completamente sepolto, ma è stato salvato dai soccorritori e portati in ospedale. Gli altri sono risultati illesi. Ieri le slavine hanno fatto quattro vittime in Italia

Una valanga si è staccata nella mattinata di oggi in Val Lasties, alta Val di Fassa, coinvolgendo un gruppo di 5 scialpinisti di cui uno rimasto completamente sepolto. La chiamata al 112 è arrivata dopo le 10.30 da uno degli sciatori del gruppo. La Centrale Unica di Emergenza ha allertato l’Aiut Alpin Dolomites, arrivato sul posto con unità cinofile e la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Alta Fassa, con 3 soccorritori trasportati dall’Aiut Alpin e altri rimasti in piazzola a disposizione. Le ricerche sono state avviate autonomamente dal gruppo di scialpinisti coinvolti, tutti italiani sulla trentina attrezzati con Artva, pala e sonda, che hanno trovato e tirato fuori l’infortunato. Gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure, le squadre allertate hanno dato supporto nello scavo e proceduto successivamente con la bonifica della valanga. Lo scialpinista sepolto, una volta riportato in superficie, è stato elitrasportato all’ospedale di Bolzano, mentre gli altri non hanno riportato gravi traumi e sono scesi a valle scortati dalla squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.

