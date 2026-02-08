Immigrazione, il problema dell’Italia? Non attira i più qualificati

Il nostro Paese ha rilasciato meno dell’1 per cento delle Blue Card emesse in Ue in un anno. Stiamo perdendo l’occasione di aumentare il livello di professionalità grazie alle capacità di chi viene al di fuori dell’Ue. E i migliori studenti preferiscono altre nazioni europee per proseguire i loro studi
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi