Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Abusi su nipotina, pensionato del Pavese condannato a 7 anni e 8 mesi

Cronaca

L'uomo, un 75enne, è stato giudicato colpevole anche per detenzione di materiale pedopornografico. Le violenze cinque anni fa durante il periodo natalizio

ascolta articolo

Un uomo di 75 anni, residente in un comune della provincia di Pavia, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione e a un risarcimento provvisionale di 50mila euro per i reati di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo l'accusa durante le vacanze di Natale del 2020 si è reso responsabile di abusi nei confronti della nipotina che all'epoca aveva 6 anni. Inoltre, sul suo pc, sono state ritrovate immagini di minori. 

Le violenze durante le feste natalizie di 5 anni fa

A riportare la notizia è oggi il quotidiano "La Provincia Pavese". Cinque anni fa la bambina, che vive con la famiglia in provincia di Varese, era a casa dei nonni per il periodo natalizio. Ed è in tale contesto che sono avvenuti i fatti che hanno portato alla condanna del nonno. Nella requisitoria la pubblica accusa aveva chiesto la condanna dell'uomo a 13 anni. 

Cronaca: Ultime notizie

Due incidenti stradali nel Barese, morte due ventenni. Tre i feriti

Cronaca

Le vittime, che hanno perso la vita in due diversi incidenti stradali sabato notte, avevano 26 e...

Abusi su nipotina, pensionato del Pavese condannato a 7 anni e 8 mesi

Cronaca

L'uomo, un 75enne, è stato giudicato colpevole anche per detenzione di materiale...

Maltempo, piogge in arrivo. Oggi allerta gialla in cinque regioni

Cronaca

L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia ha indotto la Protezione civile a diramare per...

Meloni: "Chi manifesta contro le Olimpiadi nemico dell'Italia"

Cronaca

"Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro...

Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume. Confessa l’omicida

Cronaca

A confessare il femminicidio è stato un amico, Alex Manna, non ancora ventenne. Nella prima...

Cronaca: i più letti