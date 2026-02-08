Abusi su nipotina, pensionato del Pavese condannato a 7 anni e 8 mesi

Un uomo di 75 anni, residente in un comune della provincia di Pavia, è stato condannato a 7 anni e 8 mesi di reclusione e a un risarcimento provvisionale di 50mila euro per i reati di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo l'accusa durante le vacanze di Natale del 2020 si è reso responsabile di abusi nei confronti della nipotina che all'epoca aveva 6 anni. Inoltre, sul suo pc, sono state ritrovate immagini di minori.