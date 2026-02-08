Il fatto è avvenuto al Ruggi d'Aragona, dove la paziente, in precarie condizioni di salute, ha rifiutato il ricovero ritenendo la sistemazione lesiva della sua dignità personale. La Regione ha spinto l'ospedale a trovare una soluzione ascolta articolo

La Regione Campania, con il governatore Roberto Fico in prima persona, è intervenuta per risolvere il caso di Iolanda, tìdonna transgender che si è vista proporre il ricovero nel reparto maschile, in una stanza con cinque uomini, dopo sei giorni di degenza su una barella del pronto soccorso dell'ospedale Ruggi d'Aragona, a Salerno. Alla base della scelta della struttura ospedaliera la circostanza che Iolanda è biologicamente un uomo e non può essere ricoverato nei reparti femminili.

Il rifiuto del ricovero Ritenendo inaccettabile e lesiva della propria dignità la soluzione, Iolanda ha rifiutato il ricovero e ha abbandonato l'ospedale nonostante le precarie condizioni di salute, mettendo a rischio la propria incolumità fisica pur di non subire quella che ha vissuto come una vera e propria violenza psicologica. Immediatamente è stata attivata la rete di supporto dell'associazione Trans Napoli che ha coinvolto Antonello Sannino, presidente dell'Osservatorio LGBTQIA+ della Regione Campania.