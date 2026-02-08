Era stata caporedattrice di Liberazione e vicedirettrice del Riformista e de Il Dubbio fino all'ultimo lavoro all'Huffington Post. Nella sua carriera si era focalizzata su diritti civili, politica e garantismo. Aveva 59 anni

È morta all'età di 59 anni Angela Azzaro, giornalista femminista spesso presente nei talk televisivi su La7 e altre emittenti per discutere di attualità politica e sociale. Nata a Nuoro, laureata in Lettere Moderne e specializzata in Criminologia, era stata caporedattrice di Liberazione e vicedirettrice del Riformista e de Il Dubbio fino all'ultimo lavoro all'Huffington Post. Nella sua carriera si era focalizzata su diritti civili, politica e garantismo. Sul suo profilo Facebook si definiva "femminista libertaria, anti razzista, no borders".

Il ricordo di D.i.Re: "Presenza di coraggio e coerenza"

"Oggi dobbiamo salutare Angela Azzaro. Un saluto che arriva troppo presto. Una perdita che ci addolora profondamente, per la Rete e per tutte le persone che l’hanno conosciuta e stimata. Ci mancherà la sua presenza che era sempre accompagnata dalla sua libertà di pensiero, dal suo coraggio e dalla sua coerenza", ha scritto in suo ricordo in un post su Instagram D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza.