È stata una minuscola lesione all'aorta, di appena un millimetro, a causare la morte di Jlenia Musella, la 22enne, uccisa con una coltellata dal fratello Giuseppe, nel tardo pomeriggio dello scorso 4 febbraio, nel rione Conocal di Napoli. Le esequie della ragazza si terranno oggi alle 16,30 nella chiesa Sacra Famiglia al rione Luzzatti. "Secondo quanto ci riferisce il nostro consulente, che ha preso parte all'esame autoptico, è plausibile ritenere che la ferita riscontrata sulla schiena della povera Jlenia, sia stata causata dal lancio del coltello", fa sapere l'avvocato Andrea Fabbozzo, legale, con il collega Leopoldo Perone, di Giuseppe Musella, 28 anni, per il quale il gip di Napoli Aufieri, non ritenendo credibile la versione dei fatti resa dal giovane, nella tarda serata di ieri ha convalidato il fermo per omicidio volontario aggravato e disposto la permanenza in carcere per l'indagato. "Per giungere alla compatibilità è necessario attendere gli esiti di tutti gli accertamenti - ha proseguito Fabbozzo - però è plausibile che la lesione di appena un millimetro riscontrata all'aorta, che ha portato alla morte Jlenia, possa essere stata determinata dall'impatto con un coltello lanciato e non impugnato". Durante l'esame autoptico è stata anche riscontrata una lesione al polmone che però non si è rivelata determinante per il decesso. Per avere il quadro completo tuttavia sarà necessario attendere il deposito della relazione previsto entro 60 giorni.