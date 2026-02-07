Cade nel vano ascensore, donna di 72 anni in codice rosso nel Leccese

Apre la porta dell’ascensore di casa e precipita nel vuoto. E’ successo ad una donna in via Torino a Parabita, nel Leccese. La 72enne è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata nel vano ascensore della palazzina in cui abita. Secondo le prime ricostruzioni, la cabina era ferma al piano inferiore. Aprendo la porta, la donna è caduta per circa tre metri.

L’incidente all’interno del suo appartamento, composto da due piani

È rimasta ferita, riportando diversi traumi, la pensionata che, intorno alle 7 e mezzo di questa mattina, è caduta da un’altezza di circa tre metri all’interno del suo appartamento. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118, che hanno trasferito la paziente in ospedale in codice rosso con sospetta frattura del femore. L'ascensore è stato posto sotto sequestro per accertamenti.