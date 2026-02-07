Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cade nel vano ascensore, donna di 72 anni in codice rosso nel Leccese

Cronaca

È accaduto questa mattina presto a Parabita, dove una 72enne è stata soccorsa a seguito della caduta nel vano che ospita la cabina. L’incidente all’interno del suo appartamento, composto da due piani

ascolta articolo

Apre la porta dell’ascensore di casa e precipita nel vuoto. E’ successo ad una donna in via Torino a Parabita, nel Leccese. La 72enne è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata nel vano ascensore della palazzina in cui abita. Secondo le prime ricostruzioni, la cabina era ferma al piano inferiore. Aprendo la porta, la donna è caduta per circa tre metri. 

L’incidente all’interno del suo appartamento, composto da due piani

È rimasta ferita, riportando diversi traumi, la pensionata che, intorno alle 7 e mezzo di questa mattina, è caduta da un’altezza di circa tre metri all’interno del suo appartamento. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118, che hanno trasferito la paziente in ospedale in codice rosso con sospetta frattura del femore. L'ascensore è stato posto sotto sequestro per accertamenti.

Approfondimento

Ascensori, cosa sapere sulle agevolazioni per installarli

Cronaca: Ultime notizie

Federica Torzullo, oggi i funerali. Ad Anguillara è lutto cittadino

Cronaca

Il sindaco: "La città si ferma per Federica, uccisa da una violenza che non ammette spiegazioni,...

Sequestro di Cristina Mazzotti, fermato un condannato all'ergastolo

Cronaca

Si tratta di Giuseppe Calabrò che era a piede libero e che è stato condannato in primo grado...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

La cerimonia di apertura per l'inizio dei Giochi olimpici di Milano-Cortina campeggia su tutte le...

16 foto

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Vacanze di Carnevale a scuola: calendario e date regione per regione

Cronaca

Non tutte si fermano per festeggiare il Carnevale. In Alto Adige le scuole rimarranno chiuse da...

Cronaca: i più letti