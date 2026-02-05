Alto Adige, valanga travolge scialpinisti sopra Solda: due morti

L'incidente si è verificato, intorno alle ore 13.30, nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe interessato un gruppo di scialpinisti. Sul posto sono giunti i soccorritori con gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2
È di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige. L'incidente si è verificato nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe interessato un gruppo di scialpinisti. Sul posto sono giunti i soccorritori con gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2. Una persona sarebbe stata estratta viva.
Cosa è successo
L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio, verso le ore 13.30, nei pressi delle piste del Madriccio nella zona sciistica di Solda. Come informa il Soccorso Alpino, vi è il sospetto che altre persone siano rimaste coinvolte in una seconda valanga ma al momento non si hanno conferme ufficiali. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato diverse squadre del Soccorso Alpino di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, oltre alle unità del Bergrettungsdienst (Brd) e del soccorso alpino della Guardia di Finanza.
I precedenti
È purtroppo lunga la lista degli incidenti sul gruppo dell'Ortles. Lo scorso primo novembre cinque alpinisti tedeschi morirono su Cima Vertana, una vetta di 3.545 metri che sovrasta Solda. La slavina si era staccata poco prima delle 16, mentre due cordate stavano salendo verso la vetta. La valanga con un fronte di circa 30 metri e una lunghezza di 200 metri non aveva lasciato scampo ai cinque tedeschi, che sono stati trascinati via con le masse nevose. L'allarme era stato lanciato da due altri alpinisti che erano stati solo sfiorati dalla slavina. Tre vittime erano state trovate in giornata, mentre due solo la mattina dopo. La causa della valanga lo scorso autunno fu - come è stato poi appurato - una cosiddetta neve a lastroni, ovvero uno strato di neve fresca che scivola su quello vecchio, spesso ghiacciato.