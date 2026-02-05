Alto Adige, valanga travolge scialpinisti sopra Solda: due morti

L'incidente si è verificato, intorno alle ore 13.30, nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe interessato un gruppo di scialpinisti. Sul posto sono giunti i soccorritori con gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2 ascolta articolo

È di due morti il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è staccata sopra Solda, in Alto Adige. L'incidente si è verificato nella zona del rifugio Madriccio e avrebbe interessato un gruppo di scialpinisti. Sul posto sono giunti i soccorritori con gli elicotteri della Guardia di finanza e il Pelikan 2. Una persona sarebbe stata estratta viva.

Cosa è successo L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio, verso le ore 13.30, nei pressi delle piste del Madriccio nella zona sciistica di Solda. Come informa il Soccorso Alpino, vi è il sospetto che altre persone siano rimaste coinvolte in una seconda valanga ma al momento non si hanno conferme ufficiali. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato diverse squadre del Soccorso Alpino di Tubre, Solda, Trafoi e Prato allo Stelvio, oltre alle unità del Bergrettungsdienst (Brd) e del soccorso alpino della Guardia di Finanza.