Atm, piano per le Olimpiadi: corse potenziate, fermate e strade chiuse

Atm, piano per le Olimpiadi di Milano-Cortina: corse potenziate, fermate e strade chiuse

Le metropolitane saranno aperte fino a tarda notte e ci saranno servizi straordinari per i tram verso Santagiulia Ice Hockey Arena. Saranno potenziati anche i bus notturni e i parcheggi. Dal 5 al 21 febbraio, in occasione delle Olimpiadi, gli ultimi treni partiranno dai capolinea alle 2:00 e passeranno in centro alle 2:20 circa

Anche Atm si appresta ad accogliere il flusso di appassionati in arrivo in Italia per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Nelle settimane dei Giochi è stato programmato un servizio straordinario, con potenziamenti e orari prolungati per linee e parcheggi. Le metropolitane saranno aperte fino a tarda notte e ci saranno servizi straordinari per i tram verso Santagiulia Ice Hockey Arena. Saranno potenziati anche i bus notturni e i parcheggi. Dal 5 al 21 febbraio, in occasione delle Olimpiadi, gli ultimi treni partiranno dai capolinea alle 2:00 e passeranno in centro alle 2:20 circa. Dal 7 al 14 marzo, per le Paralimpiadi, gli ultimi treni partiranno dai capolinea all’1:00 e passeranno in centro all’1:20 circa.

Come arrivare a Santagiulia Ice Hockey Arena

Nel piano di Atm presenti servizi utili per arrivare a Santagiulia Ice Hockey Arena. I mezzi, anche in questo caso, si sposteranno con tempi e modalità straordinarie. Oltre alle navette speciali che collegano l’arena alla stazione di Rogoredo dalle 7:00 alle 2:00 di notte, sono previsti:

  • tram 12 e 27 potenziati con orari più frequenti nei giorni delle competizioni;
  • bus 45 in servizio fino alle 2 di notte tra la stazione di Lambrate, l’arena e il capolinea San Donato della linea M3 della metropolitana;
  • bus 88 in servizio fino alle 2 di notte tra la stazione di Rogoredo, l’arena e viale Ungheria (capolinea dei tram 12 e 27).

Bus e parcheggi notturni

Durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi Atm ha attivato l’intera rete dei bus notturni che resterà in servizio tutte le notti. La linea NM1, che sostituisce la metropolitana M1 – linea rossa, si ferma anche alla stazione M5 di Portello, dove si trova il Centro Media di Milano Cortina 2026. Solo durante le Olimpiadi, la linea fa servizio straordinario anche fuori Milano, fino a Rho Fiera (Ice Park). La linea NM2, che sostituisce la metropolitana M2 – linea verde, fa servizio straordinario fino ad Assago Forum (Ice Skating Arena) sia durante le Olimpiadi sia durante le Paralimpiadi. Non fa però servizio tra Gobba, Cologno Monzese e Gessate. Altro incentivo notturno saranno i parcheggi, che restano aperti fino a tarda notte. Sull’app Atm sarà possibile controllare il riempimento dei parcheggi per capire dove trovare un posto. I parcheggi aperti fino alle 3:10 di notte durante le Olimpiadi e fino alle 2:10 durante le Paralimpiadi sono:

  • Bisceglie;
  • Molino Dorino;
  • Lampugnano;
  • Famagosta;
  • San Donato;
  • Cascina Gobba;
  • Maciachini

