Atm, piano per le Olimpiadi: corse potenziate, fermate e strade chiuse

Anche Atm si appresta ad accogliere il flusso di appassionati in arrivo in Italia per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Nelle settimane dei Giochi è stato programmato un servizio straordinario, con potenziamenti e orari prolungati per linee e parcheggi. Le metropolitane saranno aperte fino a tarda notte e ci saranno servizi straordinari per i tram verso Santagiulia Ice Hockey Arena. Saranno potenziati anche i bus notturni e i parcheggi. Dal 5 al 21 febbraio, in occasione delle Olimpiadi, gli ultimi treni partiranno dai capolinea alle 2:00 e passeranno in centro alle 2:20 circa. Dal 7 al 14 marzo, per le Paralimpiadi, gli ultimi treni partiranno dai capolinea all’1:00 e passeranno in centro all’1:20 circa.