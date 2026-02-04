Offerte Sky
Bambina di 2 anni ricoverata in gravi condizioni a Bologna per meningite tubercolare

Cronaca
©Ansa

Una piccola residente a Santa Sofia (Forlì-Cesena) è stata colpita da una forma rara e grave di meningite da Mycobacterium tuberculosis. Per precauzione, familiari, insegnanti e tutti i bambini dell’asilo frequentato dalla bambina sono stati sottoposti a profilassi, mentre le autorità locali monitorano attentamente la situazione

Il ricovero al Policlinico Sant’Orsola di Bologna è stato reso necessario dalle complicazioni di una meningite tubercolare, un’infezione rara e pericolosa che colpisce cervello e midollo spinale. La paziente vive a Santa Sofia, piccolo comune romagnolo dell’Appennino forlivese, e frequenta un asilo nido locale. Per precauzione, il comune e l’Ausl hanno attivato immediatamente un protocollo di sicurezza, sottoponendo a controlli familiari, compagni di classe e personale scolastico.

Cos’è la meningite tubercolare

La meningite tubercolare è causata dal Mycobacterium tuberculosis, lo stesso batterio responsabile della tubercolosi. Colpisce le meningi, le membrane che avvolgono cervello e midollo spinale e può portare a complicazioni gravi. Si tratta di una forma rara, soprattutto nei bambini, che richiede cure tempestive e controlli rigorosi sui contatti stretti della paziente.

Profilassi e misure preventive

Sono stati sottoposti a profilassi la madre della bambina, i familiari e tutti i bambini della stessa classe, oltre agli operatori dell’asilo. La sindaca Ilaria Marianini ha confermato che tutti i test effettuati sui compagni di classe sono risultati negativi. Il protocollo prevede il monitoraggio continuo e la comunicazione immediata di eventuali nuovi casi.

Contesto locale e precedenti

Santa Sofia aveva registrato qualche mese fa un altro caso di tubercolosi in una scuola elementare, senza che si registrassero ulteriori contagi. Le autorità locali precisano che i due episodi non sono collegati. Ora l’attenzione è concentrata sulle condizioni cliniche della bambina, con aggiornamenti regolari forniti dall’Ospedale Sant’Orsola.

