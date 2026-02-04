Una piccola residente a Santa Sofia (Forlì-Cesena) è stata colpita da una forma rara e grave di meningite da Mycobacterium tuberculosis. Per precauzione, familiari, insegnanti e tutti i bambini dell’asilo frequentato dalla bambina sono stati sottoposti a profilassi, mentre le autorità locali monitorano attentamente la situazione ascolta articolo

Il ricovero al Policlinico Sant’Orsola di Bologna è stato reso necessario dalle complicazioni di una meningite tubercolare, un’infezione rara e pericolosa che colpisce cervello e midollo spinale. La paziente vive a Santa Sofia, piccolo comune romagnolo dell’Appennino forlivese, e frequenta un asilo nido locale. Per precauzione, il comune e l’Ausl hanno attivato immediatamente un protocollo di sicurezza, sottoponendo a controlli familiari, compagni di classe e personale scolastico.

Cos’è la meningite tubercolare La meningite tubercolare è causata dal Mycobacterium tuberculosis, lo stesso batterio responsabile della tubercolosi. Colpisce le meningi, le membrane che avvolgono cervello e midollo spinale e può portare a complicazioni gravi. Si tratta di una forma rara, soprattutto nei bambini, che richiede cure tempestive e controlli rigorosi sui contatti stretti della paziente.

Profilassi e misure preventive Sono stati sottoposti a profilassi la madre della bambina, i familiari e tutti i bambini della stessa classe, oltre agli operatori dell’asilo. La sindaca Ilaria Marianini ha confermato che tutti i test effettuati sui compagni di classe sono risultati negativi. Il protocollo prevede il monitoraggio continuo e la comunicazione immediata di eventuali nuovi casi.