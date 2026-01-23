Una bambina di cinque anni è deceduta oggi a Crispiano, in provincia di Taranto, dopo un improvviso e grave malore avvenuto mentre si trovava in strada con la madre. Le cause del decesso non sono ancora chiare: tra le ipotesi al momento considerate ci sono un'emorragia cerebrale, una meningite o una miocardite, ma sarà l'autopsia a chiarire l'origine dell'improvviso peggioramento. Non si escludono eventuali patologie pregresse.

I primi dati raccolti

Secondo quanto emerso, la piccola da alcuni giorni lamentava mal di testa e perdita di appetito. Quando le sue condizioni si sono aggravate, è stato richiesto l'intervento del 118. Sul posto sono arrivati un'ambulanza con l'equipe sanitaria e, poco dopo, anche il direttore del 118 di Taranto, Mario Balzanelli, con un'automedica. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarla, ma all’arrivo dei soccorsi la bambina era già in arresto cardiaco.

La scena si è svolta davanti alla madre e a numerose persone presenti in strada, che hanno assistito ai tentativi dei medici di salvarle la vita.