Lucca: monossido di carbonio uccide una famiglia. 4 morti e un intossicato in codice rosso

Cronaca

La tragedia è avvenuta a Lucca, i soccorsi sono arrivati sul posto attorno alle 22 di ieri ma non c'è stato nulla da fare per 4 componenti della famiglia. Intossicati anche 3 carabinieri entrati per prestare aiuto

La cronaca delle ultime lore ci porta in Toscana dove un’intera famiglia è rimasta vittima del monossido di carbonio in un’abitazione in località Rughi nel comune di Porcari. I morti sono quattro, si apprende dal 118, con una quinta persona che è stata portata in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.

Anche tre carabinieri che sono entrati nella casa si sarebbero leggermente intossicati. Poco dopo le ore 22.00 di ieri sono intervenuti i sanitari con l’automedica di Lucca; le ambulanze della Croce Rossa di Lucca, della Croce Verde di Porcari,,della Misericordia di Santa Gemma Galgani; Carabinieri. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento per cercare di salvare le persone insieme ai Carabinieri.

Era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso, ma - constatato il decesso delle quattro persone - è stato “rimandato indietro”, come hanno precisato dal 118.

Dinamica da ricostruire

Al momento non sono note nè età nè generalità dei deceduti. Sul posto oltre al personale del 118 con le ambulanze di più associazioni di soccorso, sono intervenuti i vigili del fuoco che sono entrati nell'appartamento per cercare di salvare le persone insieme ai carabinieri di cui tre sono rimasti lievemente intossicati. Era stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma constatato il decesso delle quattro persone, è stato fatto tornare indietro. La casa, un terratetto, si trova in via Galgani. La famiglia è di origine straniera, pare dell'Albania. L'allarme è stato dato da un familiare, dopo le 20, che li voleva contattare ma non rispondevano. La scoperta è stata fatta in serata ma è da stabilire a che ora potrebbe risalire la morte. Accertamenti sono in corso da parte dei vigili del fuoco secondo i quali nella casa si sarebbe diffuso monossido di carbonio. 

